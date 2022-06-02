周冠威恆大講座被撤 引述主辦方指校方受壓

被要求勿談《時代革命》 周拒絕

周冠威接受本報訪問時表示，3月底接到主辦機構TED邀請，向對方表示，會有可能因高層壓力、政治敏感等原因「搞不成」。他說自從公布製作《時代革命》，邀請他教書、嘉賓演講等項目一一告吹。當時TED表示不認為有問題，認為要維持正常，「最想聽到我在TED分享，他認為有價值」。

周冠威說，約於一星期前，接到主辦方電話，稱校方受到壓力，故欲了解周冠威的分享內容，不希望周談及與《時代革命》相關的內容，以及希望將其分享改成錄播。對於要被審查，周冠威認為不被尊重，故拒絕要求。

TED、恒大截稿前未回覆

約3日前，主辦方決定取消周冠威講座，周認為安排屬意料之內，他說不想怪責主辦方，「校方同我都是受害者，因講都未講，便感受到這麼大的壓力」。他又感謝主辦方的邀請，「在這個時候，不自我審查去邀請我，這也是值得肯定及欣賞的」。本報昨電郵至TED及恒大查詢，惟至截稿前未獲回覆。

反修例運動紀錄片《時代革命》昨於網上平台Vimeo全球公映，有市民購買電影觀看。周冠威說一直擔心會出亂子，見到外國團隊在社交媒體發布播放消息時心情興奮，他說心願是讓更多人看到紀錄片，放到網上是最後機會。

被問到會否擔心《時代革命》會被指違法，及在香港觀看會否也被指控違法，他說居於今天的香港，難免會有各樣擔心，又知悉身邊有朋友在凌晨零時即時購買觀看，因擔心往後沒機會看到，「我都勸大家可以看就看」。周冠威說，不會過分擔心，「我們的時代在限制我們，但我們先不要限制自己，自我審查」。他說政府對紀錄片沒有特別取態，應當作一切正常，「我不會抱着這套片是有罪的電影，我現在是無罪之身」。

看《時代》犯法否 警：不評論個別情况

本報向保安局查詢觀看紀錄片《時代革命》會否觸犯法例，警方回覆稱不評論個別情况，稱須視乎情况，包括事實、相關的行為和意圖、所得證據等因素而定，並會根據相關法律處理。