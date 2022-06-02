住宅租金扣稅 禁親屬等「相聯者」申索

兩人互租對方父母物業 若為避稅 可引條文處理

據政府現時建議，納稅人與業主若是父母、子女等相聯者，不得申索租金扣稅。稅務局長譚大鵬昨表示，法例將訂明「相聯者」定義，防止濫用。被問及如兩名無親屬關係的納稅人，各自向對方父母租屋，運用灰色地帶濫用扣稅措施，政府如何應對，譚大鵬回應表示，會視乎情况跟進，「如發現行為目的主要為避稅，可引用反避稅條文處理」。他又稱，現時關於租金扣稅所列規定，是引述政府上月向立法會提交的草案，由於草案仍在審議，其間或再有修訂，具體執行細節會按稍後正式通過條文作準。

另外，政府在2022/23年度財政預算案亦提出，寬減2021/22課稅年度的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%的稅款，每宗上限1萬元，有關寬免的法例已獲立法會通過，納稅人毋須額外提出申請。

個人報稅最遲7．2 網上8．2

稅務局昨發出共247萬份2021/22年度的報稅表，一般人及經營獨資業務者，分別最遲7月2日及9月1日交表；若透過網上報稅，截止日期分別是8月2日及10月3日。