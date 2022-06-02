發出報稅表較前年少30萬份 稅收3785億新高 離港清稅升八成 稅局：難斷涉移民

稅局資料解釋「離港逾月清稅」 舉例移民、升學、外地任職

翻查稅局資料，納稅人打算離港逾月須通知稅局，「因此，當納稅人準備移居外國、往外地升學或往外地任職，他必須在離港前通知稅務局，並清繳所有稅款」。

稅務學會指移民是離港清稅其一原因

稅務學會會長吳錦華昨接受本報訪問，說移民是「離港清稅」其中一個原因，但「永久地離開香港有很多原因，不一定等同移民」，例如有部分人退休後搬往內地居住。他又說，「離港清稅」個案增幅與移民數字上升的關聯，難以定論。吳說「離港清稅」只屬單次動作，即下年度相關納稅人毋須再繳稅，因此清稅量增加對稅收增幅影響不大。

利得稅增23％ 升幅最大

政府整體稅收創新高，除遺產稅及商業登記稅錄跌幅，其餘各項稅收按年增1%至23%不等（見表）。約3785億元稅收中，利得稅增幅最大，按年升23%。譚大鵬解釋，疫情關係，企業對經濟展望差，不少企業在2020/21年度申請暫緩繳交「暫繳稅」，到2021/22年度就2020/21年度正式評稅時，實質經濟跌幅沒預期大；另在2021/22年度，企業申請暫緩繳交利得稅暫繳個案按年跌43%，故2020/21年度企業應評稅利潤整體雖跌2%，利得稅仍錄升幅。

薪俸稅收按年增1%，達755.7億元；譚大鵬解釋因最高薪級、年薪90萬以上納稅人增4%。印花稅996.77億元，增12%，主要收入來源是股票買賣，去年一段時間交投暢旺，令稅收增加。

稅務局數字顯示，扣減稅務寬免前2020/21年度薪俸稅納稅人，按年減8.9萬，由191萬降至182.1萬。譚大鵬表示，疫下部分人收入減少、開工不足甚至失業，令部分人跌出稅網。

來年整體稅收料增 薪俸稅轉跌

未來趨勢方面，稅務局預計2022/23年度整體稅收將增3%至3900億元。譚大鵬稱，因應租金扣稅措施及經濟環境影響，預計屆時薪俸稅按年減4%。2022/23年度整體稅收主要依靠印花稅，預期會有13%增長。吳錦華分析，薪俸薪及利得稅等稅種易受經濟環境影響，疫情嚴峻則市民及企業收入減；反之印花稅收入較穩定，例如政府早前增加股票買賣印花稅，交投平穩下預計有較大增幅亦是合理。

吳錦華稱，疫下經濟模式轉變，部分人在家工作或從事自由工作，政府可能漏評相關人等的應課稅款，籲制定措施防止漏報。

入息及利得稅印花稅超預期

政府2021/22財政年度《財政預算案》，估算該年度入息及利得稅收入是2007億元、印花稅920億元；昨日公布兩者都比預期高，分別有2533.48億及996.77億元。身兼執業資深會計師的選委會界別立法會議員林智遠表示，估算差距與香港採取暫繳稅制度有關，政府會先按納稅人上年度繳納的稅款，要求預交部分下年度稅款，最終評稅時若利潤有增長，實際稅收亦會增加。他說，從會計師角度，預測收入時亦會採取較保守態度。

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