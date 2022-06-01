港大伙國藥研二代疫苗 招1800人臨牀研究

本港去年11月錄得首宗Omicron輸入個案，港大從病人樣本分離出Omicron BA.1亞系病毒株，交予國藥等內地科研機構和藥廠研發疫苗，國藥今年4月獲衛生署批准在港就Omicron疫苗做臨牀研究。負責研究的港大團隊計劃招募1800名已打兩針或三針滅活或mRNA疫苗、不曾染疫的成年人，為他們打多兩針國藥。參加者會被隨機分成3組，分別打原始病毒株的國藥疫苗，以及用Omicron BA.1研發、分別由國藥北京和武漢藥廠生產的滅活疫苗，團隊會分析他們的中和抗體、IgG抗體、T細胞反應等。團隊之後會跟進參加者12個月，了解抗體持久性等。

孔繁毅冀Omicron防感染率達六成

團隊已招募約500人，料7月完成招募，8月完成接種，10月完成數據分析，11月提交上市審批申請。

孔繁毅說，現有疫苗防感染有效率僅兩至三成，盼新一代疫苗可達六至七成，防重症及死亡有效率維持九成以上，希望抗體維持一年。近日Omicron新亞系流入本港，港大微生物學系系主任及臨牀副教授杜啟泓稱，外國有研究發現，染BA.1者的血清抗體對BA.4的效果較BA.1差，但相信打BA.1滅活疫苗的抗體，仍能對付BA.4、BA.5及BA.2.12.1。孔說，BA.1疫苗針對BA.4等Omicron亞系的保護力應分別不大，預計今冬會再爆疫，估計之後每年冬季前要打新冠疫苗，而疫苗通行證要維持兩三年。

（新冠疫情）