疫苗通須3針首日 酒樓稱生意跌兩成

餐務協會料生意跌最多5%

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，截至昨午約30人未達接種要求而不能進酒樓堂食，惟外賣未見增加，加上下雨等因素，令昨早及午市生意跌兩成。他解釋，親朋聚會時，若當中一兩人未達接種要求，整枱人都不會光顧。香港餐務管理協會主席梁振華昨在港台《千禧年代》表示，全港食肆平均一日約200萬人光顧，現有60萬人到期而未打第三針，料食肆生意跌3%至5%，他認為損失不大。

中五學生林同學稱，因擔心打針有副作用，至上月底才打首針，近日剛好到期可打第二針，惟不知昨起實行新階段疫苗通行證，故未安排接種。他昨午欲到旺角一家食肆堂食，入座前掃針卡發現安心出行顯示「紅框」，食肆職員一度不知如何處理，致電經理後拒絕林入座。林最終改買外賣，他說為方便出行將打第三針，「會焗住打，（以免）冇晒消遣」。在旺角工作的吳先生已打兩針，他稱因不知已實施新階段疫苗通行證，未及打第三針，所以昨到食肆買外賣。

市民掃針卡「紅框」 遭拒堂食轉外賣

記者昨在東區裁判法院、中央圖書館及倫敦大酒樓，皆發現有人未上傳第三針紀錄或康復紀錄到安心出行，進場一度受阻。茶客余小姐今年3月確診新冠，一直以為衛生署發出的隔離令等於康復紀錄，向倫敦大酒樓職員出示隔離令遭拒絕入座。她在他人協助下即場下載康復者二維碼，再進酒樓用膳。她說不懂下載康復者二維碼，認為新措施易令人混淆。

助理政府資訊科技總監張宜偉昨在港台《千禧年代》稱，安心出行非實名制，無自動更新接種紀錄功能，市民要自行上傳最新接種紀錄或康復者二維碼。他說當局上周起設查詢熱線，至昨有過萬宗相關查詢。

（新冠疫情）