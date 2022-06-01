外媒報道邱騰華余偉文回港免酒店檢疫

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情在2020年爆發後，政府在過去兩年多都維持入境限制，大部分入境者要接受檢疫，有外媒報道商務及經濟發展局長邱騰華及金管局總裁余偉文近日到外國開會後，返港獲豁免檢疫或獲准居家檢疫。商經局回覆稱，獲豁免者仍要遵守定期檢測等要求。金管局則表示，余返港後要居家檢疫7日。
商經局：須守定期檢測等要求
金管局：要7日居家檢疫
現時從海外抵港者必須打齊針，並在酒店檢疫7日，雖然政府過去曾收緊豁免檢疫安排，但仍維持部分豁免組別，例如「須履行與政府相關運作的政府人員」，從外國或內地返港都可獲豁免檢疫。
金融時報：檢疫措施打擊港聲譽
《金融時報》昨報道，近日到泰國曼谷出席亞太經合組織貿易部長會議的邱騰華，以及到英國倫敦等地出席國際結算銀行（Bank for International Settlements）會議的余偉文，返港後的檢疫安排有不同，前者獲豁免檢疫，後者獲准居家檢疫。報道形容香港的入境檢疫措施打擊香港的聲譽。
商經局回覆稱，「須履行與政府相關運作的政府人員」屬獲豁免檢疫類別之一，政策局長亦包括在內，獲豁免強制檢疫的政府人員須遵守衛生當局訂明的一系列防疫要求，包括多次定期檢測、點對點交通安排等。
金管局發言人表示，余偉文近日公幹回港後須接受7天居家檢疫及14天醫學監察，有關做法與政府就公職人員離港履行公務後的檢疫安排一致。
「履職政府人員可獲豁免」
許樹昌：一般市民不宜在家檢疫
政府專家顧問許樹昌認為，若相關人士接種至少3針疫苗，且出入境作閉環式管理、家居有獨立房間及洗手間，相信不會增傳播風險，但一般市民家居環境未必適合作檢疫，故不宜推展至所有返港港人均可在家檢疫。