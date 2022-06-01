外媒報道邱騰華余偉文回港免酒店檢疫

商經局：須守定期檢測等要求

金管局：要7日居家檢疫

現時從海外抵港者必須打齊針，並在酒店檢疫7日，雖然政府過去曾收緊豁免檢疫安排，但仍維持部分豁免組別，例如「須履行與政府相關運作的政府人員」，從外國或內地返港都可獲豁免檢疫。

金融時報：檢疫措施打擊港聲譽

《金融時報》昨報道，近日到泰國曼谷出席亞太經合組織貿易部長會議的邱騰華，以及到英國倫敦等地出席國際結算銀行（Bank for International Settlements）會議的余偉文，返港後的檢疫安排有不同，前者獲豁免檢疫，後者獲准居家檢疫。報道形容香港的入境檢疫措施打擊香港的聲譽。

商經局回覆稱，「須履行與政府相關運作的政府人員」屬獲豁免檢疫類別之一，政策局長亦包括在內，獲豁免強制檢疫的政府人員須遵守衛生當局訂明的一系列防疫要求，包括多次定期檢測、點對點交通安排等。

金管局發言人表示，余偉文近日公幹回港後須接受7天居家檢疫及14天醫學監察，有關做法與政府就公職人員離港履行公務後的檢疫安排一致。

「履職政府人員可獲豁免」

許樹昌：一般市民不宜在家檢疫

政府專家顧問許樹昌認為，若相關人士接種至少3針疫苗，且出入境作閉環式管理、家居有獨立房間及洗手間，相信不會增傳播風險，但一般市民家居環境未必適合作檢疫，故不宜推展至所有返港港人均可在家檢疫。

（新冠疫情）