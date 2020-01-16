中環兩酒吧各逾100客未遵強檢

昨新增個案回升至329宗

本港昨增329宗新型冠狀病毒個案，為上月18日以來首次回升至逾300宗水平，第五波累計個案突破120萬宗。張竹君認為，隨着社交距離措施放寬，社區傳播增加，惟近日涉酒吧和食肆的爆發規模沒想像中大型，估計因不少市民曾受感染及已接種疫苗而「對衡咗少少」。

中環酒吧Zentral及Iron Fairies昨分別增4宗及10宗個案，合共累計增至57人受感染。

衛生防護中心昨稱群組病毒全基因分析未完成，但初步判斷不涉Omicron其他分支，相信屬本地流行病毒株。兩間酒吧各逾700名顧客的強制檢測限期前日屆滿，截至昨日每間酒吧各尚有逾100人未做檢測，當局會提醒他們盡快完成。

灣仔會展昨添一名倉務員染疫，患者於新翼1樓工作，26日出現病徵，26至27日快速測試均呈陰性，至28日首次呈陽性，帶L452Q基因突變，料涉BA.2.12.2。該倉務員與早前兩名染疫員工不相識，但曾於同時段到訪會展「嚐聚坊」職員餐廳，當局早前在餐廳及更衣室採集逾150個環境樣本均呈陰性。

張竹君料社區有隱形鏈 毋須過慮

對於近日會展正舉行大型展覽，張竹君稱該名倉務員平日主要在貨倉內清潔貨物，不會接觸公眾，到訪的餐廳亦只准員工使用，相信與展覽入場人客「唔會一齊」。但為審慎起見，5月25及26日上午7時半至8時到訪「嚐聚坊」者要強制檢測。

被問BA.2.12.1在社區傳播情况，張竹君說，部分個案與太古城麥當勞群組未見確切流行病學關聯，例如會展3名員工、居太古城高山台五旬漢及灣仔入境大樓職員，相信社區有隱形傳播鏈，又謂有一些平常不當成密切接觸者的人被傳染，可見Omicron分支傳播力非常高。但她強調，BA.2.12.1與本地流行病毒株「大體嚟講都係BA.2」，或有相互交叉保護力，呼籲市民毋須過慮。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，中環酒吧群組未必會引起大型爆發，但強調酒吧傳播風險極高，顧客或長時間脫下口罩高聲交談，而且距離很近，當局有必要調查該爆疫酒吧有否違反防疫規定，亦不宜放寬營業限制。

學校方面，新呈報27宗個案，涉20名學生及7名職員，來自24間學校。過去7日共有5間學校出現2至3宗個案，有3間的個案有關聯，其中一間涉一個特殊班別，3名師生先後染疫，全班共9名學生及4名職員；其餘兩間學校則分別涉一對兄弟及兩名沒參與除口罩活動的同班同學。

（新冠疫情）