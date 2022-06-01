處所人數上限 林鄭：未必如期撤 酒吧群組增至57人 飲食業：無理由陪受罪

林鄭月娥表示，如果酒吧的營運者或顧客不遵守防疫措施，「例如除了飲食外，在酒吧進行其他活動不戴口罩，又例如應該沒有現場表演，但有現場表演，甚至有跳舞或其他高風險、不戴口罩的活動」，面對這個情况，暫不會收緊措施，但呼籲嚴守防疫措施，本周末是長周末，會加強執法。

稱本周末會加強執法

120人仍可辦慶回歸活動

她又稱，自放寬首兩階段社交距離措施，社會有更多經濟活力，現規定餐飲處所宴會120人的上限「並不是小數目」，仍可舉行香港回歸25周年慶祝活動或其他宴會。港府昨晚公布，現行社交距離措施將延長14天，至6月15日。

酒吧業盼下任特首「多從業界出發」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，業界並無製造病毒，以酒吧爆疫為由拒放寬措施有如「攞酒吧做擋箭牌」。他說疫苗通行證昨踏入第三階段，變相對顧客提高要求，卻未能放寬措施，「政府要求得比較緊」。他重申，港府抗疫指引並不清晰，如「點樣跳法先叫跳舞」，導致業界無所適從。

酒吧停業多時，梁立仁稱舊客已改到私人場所、派對房間等，相較2019年社會運動前，酒吧月中重開後只恢復約四成生意，估計再放寬亦只能回升至六七成。他稱對6月底前放寬下一輪社交距離措施不感樂觀，只盼下任特首可「多從業界出發」。

譽宴集團主席張家豪批評，酒吧爆疫令食肆無法放寬限制並不公平，稱中式酒樓環境與酒吧不同，「無理由要我哋陪佢（酒吧）受罪」。他說按現時規定，旗下酒樓只能維持約六成生意額，而不少新人望辦20圍的婚宴，表明若未能放寬限制則會延後舉行，涉數百萬元生意。

酒樓失望 稱8人一枱有團體不辦宴

聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成亦對政府決定失望，稱大型宴會是大酒樓命脈，以往6至7月有不少團體舉行大型宴會慶回歸，故業界一直期盼七一前放寬限制，至少2至3個團體已表明，若維持8人一枱則暫不會舉行宴會。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，疫情未全受控，理解港府安排，惟現距離6月尾仍有一段時間，若屆時無大爆發，盼可放寬下階段措施。他預料，放寬最後階段措施後，一般中小型餐廳生意將回升至2019年的九成；而餐飲處所現辦宴會人數上限為120，黃家和稱只能辦小型宴會，對業界及新人而言，每枱12人、設20圍，共招待240人的宴會方屬「名正言順的婚宴」。

港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅認為，林鄭月娥是說7月前應不會再放寬社交距離措施，但相信7月之後，政府會視乎整體疫情，再調整社交距離措施，若屆時疫情控制較好、染疫數字比現在少，相信有條件再放寬措施。至於染疫數字到什麼水平才可放寬，孔說很難一概而論，不止要看香港的疫情，還要看全球疫情等。

明報記者

（新冠疫情）

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