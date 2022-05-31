遇溺偵測系統早引入 康文擱置測試多時捱批

數校已裝 公眾泳池會所未有

康文署：疫情下閉池 試驗現可重啟

本港早於2016年從法國引入遇溺偵測系統，港大2019年亦獲資助開發系統，至今最少有5間學校安裝有關系統，惟私人會所泳池及公眾泳池均未有安裝。康文署回覆查詢時稱，一直探討使用科技協助加強公眾游泳池的救生服務，並提供泳池協助研發遇溺偵測系統，惟過去兩年受疫情影響，泳池須間歇關閉，影響研發機構在泳池試驗；隨着泳池陸續重開，相關試驗可重啟。署方表示會密切留意研發成果，並考慮泳客私隱、偵測成功率等因素、評估是否適合於公眾泳池使用。

港大電機電子工程系運動人工智能實驗室2019年獲資助開發「人工智能游泳安全及泳姿分析系統」，2020年在民生書院的室內泳池安裝。實驗室總監霍偉棟稱，系統可利用電腦視覺分辨泳手的動作，若動作持續不尋常，救生台的移動裝置會發出警號。霍指泳池天花安裝4個鏡頭，池底四邊的池壁共安裝12個鏡頭，收集影像數據分析水中遇溺泳客影像。系統會自動處理原始影像，只顯示骨架數據來分析，避免記錄泳手真面目。

霍偉棟說受疫情影響，民生書院的泳池未正式啟用，未知系統實際操作情况，但正與其他學校如培僑書院商討安裝安排。他說康文署曾與團隊商討於公眾泳池試驗系統，原定2020年初在中山紀念公園游泳池做測試，惟後來因疫情，暫緩計劃至今。他認為現在是時候重啟測試，期望系統可應用於更多地方。

科施泳池科技有限公司2016年與保良局顏寶鈴書院合作，從法國引入全港首個泳池遇溺偵測系統。科施業務發展董事馮慶耀說，系統需安裝高空鏡頭，系統會分析由鏡頭傳送的影像，實時追蹤及鎖定泳客，當偵測到泳客不尋常下沉，系統會發出警號，通知救生員。他指當有人下沉10秒或20秒，系統會自動透過監測站發出警號，觸發警報的時長可由用戶控制；至今已有4間學校安裝系統，因未曾有人遇溺，故系統暫未有救人紀錄。馮慶耀稱，康文署早於2018年接觸他們，亦曾到已安裝系統的泳池視察，惟署方其後反映憂慮泳客私隱，洽談最終不了了之。他指鏡頭像素低，不會看到泳客樣貌，不解為何會有私隱憂慮。

救生員：可偵測人多泳池方有用

政府拯溺員總工會主席鄧子安說，參考本港2018至2020年康文署的特別事故數字，每年溺斃個案約一兩宗，當中大部分在人多的泳池發生。他認為如系統無法在人多的泳池偵測遇溺泳客便沒有用，亦憂慮系統會有誤鳴問題，認為需視乎系統原理。

星已在公眾池安裝 田北辰：港落後於人

田北辰說，中山紀念公園泳池2020及2021年開放時間均超過半年，即使有疫情亦可試行系統。他又指新加坡2017年到港視察本港從法國引入的遇溺偵測系統，隨即決定在公眾泳池試行，現時已於全部公眾泳池安裝系統，批評本港落後於人。他呼籲當局盡快試行系統，「不能接受什麼都不做」。

明報記者 陳萃屏