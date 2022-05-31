未再提支持推進港民主 李克強促破解民生痛點

任命李家超特首 盼不斷提升治理效能

翻查資料，特首林鄭月娥5年前到北京領取委任狀時，李克強提到中央對香港多方面「全力支持」，包括支持香港發展經濟、改善民生、推進民主等，並希望林太「不負眾望」，團結帶領政府和社會各界，全面準確貫徹一國兩制方針及《基本法》，並認真謀劃香港整體和長遠發展，增強香港競爭力，高度關注世界經濟金融形勢變化等。

頒發國務院令儀式昨日由副總理韓正主持，國務院秘書長肖捷、港澳辦主任夏寶龍亦有出席。李克強先祝賀李家超當選，並表示中央政府將一如既往全面及準確貫徹一國兩制、港人治港和高度自治方針，「落實中央對特區全面管治權」，堅定落實愛國者治港，全力支持港府依法施政及改善民生，以及更好融入國家發展大局，但有別5年前，李未再提及支持香港推進民主。

與5年前期許相若，李克強期望新政府能團結各界，提高競爭力，鞏固提升國際金融、航運、貿易三大中心地位，加快打造國際創新科技中心。李家超表示對獲得任命感到榮幸，定當克盡己任，不負中央信任及港人期望。

吳秋北：貧富懸殊房屋皆「痛點」

工聯會立法會議員吳秋北認為，貧富懸殊和房屋問題都是市民的「痛點」，但問題非一朝一夕形成，認為目前政治及社會環境都更有條件處理相關問題，故更需捉緊時間追回過往錯失的時間。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央多次提及的房屋、貧富懸殊問題、產業基礎狹隘及青年上流機會不足，都是本港的「難點痛點」。