習見李家超 談新選制「須長期堅持」 劉兆佳：意味長時間實行 政黨信仍有望雙普選

讚李維護國安作貢獻 中央充分肯定

習近平昨午接見李家超，從公開片段所見，新冠疫情下二人見面時未有握手，各人的座位亦相距頗遠。習近平在開場白先讚李家超的愛國愛港立場堅定，敢於擔當，積極作為，「在不同崗位上都履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定作出了貢獻」，中央對他充分肯定及充分信任。習稱，一國兩制的實踐「取得舉世公認的成功」，強調中央全面準確貫徹一國兩制方針的決心「從沒有動搖，更不會改變」。

指新選制對落實愛國者治港發揮作用

中央修改香港選舉制度，習近平表示，新選舉制度下，本港先後舉行了3場選舉，都取得成功，落實愛國者治港；這是一套符合一國兩制方針、香港實際、香港發展需要的政治及民主制度，「必須倍加珍惜，長期堅持」。

李家超表示，會忠誠、堅毅地帶領下屆政府「嚴格按照《基本法》全面準確落實一國兩制、港人治港、高度自治方針」。李家超今日將與國務院港澳辦主任夏寶龍會面，回港後傍晚見傳媒。

翻查資料，特首林鄭月娥年初到北京述職時，習近平已指出新選制取得成功，形容為「廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現」，符合一國兩制原則，但未提及需「倍加珍惜，長期堅持」的字眼。劉兆佳說，中央認為新選制對維護國家安全、一國兩制全面準確實踐、愛國者治港等方面非常重要，因此要長期維持，認為即使選舉制度日後要改變，也不是搞西方式的民主選舉制度。

廖成利：相信港民主會循序漸進

葉太：新制下立會暢順 不應輕易改

多次表示會提出重啟政改動議的新思維立法會議員狄志遠稱，國務院早前發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書已重申雙普選目標，不認為習近平所說的「長期堅持」等同永遠。民協主席廖成利說，白皮書已表明促進香港民主化是國家政策，相信中央以新選舉制度為新起點，未來會繼續循序漸進地發展，強調雙普選為《基本法》所列明。民主黨主席羅健熙稱沒有回應。

至於「長期」代表多久，全國人大常委譚耀宗認為視乎香港發展情况，《基本法》45條提及特首普選承諾，譚指條文說明是「循序漸進」推行普選。

新民黨主席葉劉淑儀認為，選舉制度不應輕易改動，新選制下立法會運作暢順，至於應否增加立法會的民主成分，她認為過去議會變得民粹和吵鬧，未能解決社會問題。工聯會會長吳秋北認為，新選制需有長效運作、累積經驗，才能體現其作用，不宜在新制度實施初期作改動。民建聯陳勇指新選制非常有助於一國兩制的行穩致遠，長期堅持符合香港最根本長遠利益。

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