趙恩來：記住一件事不犯法吧

2020年，趙恩來與時任支聯會常委等人到維園亮燭悼念六四，事後他被控參與非法集結，他有感與法庭爭拗「無甚意思」，考慮訴訟成本後，選擇認罪，去年9月15日被判囚8個月。

獄中聞解散 「慶幸不需投票」 選擇留港續做社區工作

入獄不久，支聯會醞釀解散，以至召開特別會員大會表決，其時已辭任常委一職的趙恩來，靠聽收音機和讀報才得悉消息。被問到是否支持支聯解散，他僅說相信牆外人的決定面對政治形勢、情感與道義之間的掙扎，「只能說，我慶幸我不需投這一票」。

前支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權，許多前支聯會常委亦身陷囹圄或已經離港，今年2月出獄的趙恩來，是少數仍留下來的前常委自由人，曾被勸告離開，但他說「從沒想過走，要走的不應該是我」，選擇留港繼續做社區工作。

稱總有方法表達 最重要有心

《港區國安法》2020年6月尾實施後政治環境巨變、支聯會解散，對趙恩來而言屬預期之內，但他形容大家適應力很強，縱使環境惡劣，「總有方法表達自己」。他說，即使不能公開集會悼念六四，也可以在家中悼念或到教堂祈禱，最重要仍有心悼念，六四當日他會用自己的方式悼念。

維園燭光集會過往成為不少年輕人認識六四事件的契機，對趙恩來亦然。六四事件那年，生於1985年的他年僅3歲多，讀中學才認識這段歷史，2000年首次到維園參加六四集會，獲邀加入支聯會當義工，2002年以17歲之齡成為首屆「支青組」成員，2015年起出任常委。

被問沒有支聯會，如何將六四歷史傳承，趙恩來認為，即使無法集會，也阻止不到社會討論，並與下一代講述六四事件，深信未來會有民間口耳相傳，傳承六四記憶，「希望在民間」，「記住六四，拒絕遺忘。記住一件事，相信這不犯法吧」。

「你能夠消滅圖騰 但要毁人心相當困難」

趙恩來又以台灣的歷史為喻，指1970年代經歷「美麗島事件」，許多人從沒想過後來的民主發展，甚至後來可一人一票選總統，「從來歷史都是靠每一個人一點一滴地爭取」。面對運動低潮，他認為當下最重要是「做好自己」，相信在目前社會環境，要運用更有智慧的方法走下去。

曾被批評「行禮如儀」的維園集會不再，悼念六四的《國殤之柱》及民主女神像去年底先後被移離大學校園，趙恩來形容六四記憶在香港正被消滅，「你能夠消滅圖騰，但要毁滅人心是相當困難，若六四事件無妥善解決，是不會改變到香港人的心」。

（六四33周年）