梁錦威盼長輩向青年傳承歷史

繫獄不後悔 「不是做錯事」

梁錦威上月出獄，其中就拒交資料，被指違《港區國安法》「沒有遵從通知規定提供資料罪」，他最初否認控罪，最終改為認罪。他解釋全因參考其他政治案件的結果，不想浪費時間和資源，認為社會對是非對錯自有公論。「我覺得是否認罪，本身不是一個原則性的問題，因為對與錯不是由法庭判斷，香港人有自己的判斷。」

37歲的梁錦威六四時年僅4歲，認識六四源於中學時感到好奇，遂自行找資料，中六首次參與六四集會，大學畢業後為支聯會當義工，2011年起擔任常委。加入支聯會的緣由，他只道十分平常，因為覺得六四很重要，有空間便多走一步。梁錦威說，加入支聯會之初，感覺入獄是很遙遠的事，「隱約有這種預計，但很遙遠，因為當時的政治環境不是這樣。經歷2019年後，就有這種心理準備」，最終因為悼六四和支聯工作而入獄。回望牢獄經歷，他說不曾思考後悔與否，心中也沒有一絲後悔。記者追問原因，他輕輕地說「件事值得做」，沉思片刻後補充道「其實又不是真的做錯什麼事」。

「政府未表違法 毋須猜紅線」

支聯會解散後的首個六四將至，梁錦威認為悼念活動將不如以往般統一，但相信即使有一定困難，市民仍會以不同方式悼念，他在當日亦會堅持點起燭光悼念，未決定具體形式。他強調，政府從未表明悼念六四違反國安法，覺得毋須猜度「紅線」的位置，「純粹悼念未必需要這樣驚恐」。他理解社會瀰漫「白色恐怖」，但認為小至在社交平台分享六四資訊、對事件的感受，已經有其作用。「很多人心裏有一種恐懼，但不要輸給這種恐懼。」

梁錦威相信，六四的記憶、信念和習慣已經植根每個港人心中，政權打壓亦不能消滅。他指出，政府一度不准市民在6月4日預訂足球場等舉動，反映當局同樣認為港人未遺忘六四。然而，他擔心長遠社會討論減少，年輕一代未經歷過六四，會漸漸淡忘事件。他舉例說，以往有傳媒到北京，以1989年王維林身擋坦克的相片訪問當地人，很多人回應稱不知道發生什麼事，他慨嘆倘下一代如沒機會接觸六四，未來香港亦會出現類似情况。他指長輩或父母，能向年輕人傳承六四歷史，「只要香港人不選擇忘記，記憶仍然可以延續落去」。

憂長遠年輕一代不認知

信六四「最後都會得到平反」

已故前支聯會主席司徒華在回憶錄《大江東去》中表示「平反六四還看2022」。今年是2022年，梁錦威說難以評估何時能平反六四，但環顧台灣228事件和韓國光州事件，人們長時間沒法預料政府態度何時改變，而隨着政治環境發展終獲平反，因此他深信六四事件「最後都會得到平反」。

梁錦威提到，儘管內地政治環境惡劣，「天安門母親」每年均堅持拜祭死難者。他希望天安門母親也可看到，港人從沒想過放下六四記憶，亦未放棄為死難者討回公道。他也不會放棄信念，並稱不會離港，將繼續摸索發聲的空間，「走了就走了，有些事真的再做不到」。

（六四33周年）