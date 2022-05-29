稱國安法多條款待實施 張勇：香港護國安初階

【明報專訊】全國人大常委會法制工作委員會副主任張勇（圖）和特首林鄭月娥昨日在《港區國安法》法律論壇分別表示，香港在維護國家安全上仍在「起步階段」、「初階」。張勇說，人大常委會的國安決定有不少內容「未有形成制度上安排」，國安法的很多條款「還有待具體實施」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，進一步落實國安法條文可有多方面，例如特區可因應個別需要訂立新法例，如面對更大金融安全危機、發放虛假信息危害國家安全等情况；他又不排除人大常委會面對新的國家安全威脅時可進一步修訂國安法。
劉兆佳：倘遇新威脅或修訂國安法
張勇在論壇上表示，國安法效果明顯，但提醒香港在構建維護國家安全的制度體系尚在起步階段，人大常委會國安決定不少內容未有形成制度上安排，國安法很多條款安排仍有待具體實施，社會對國家安全形勢和在香港面臨的風險，也存在不少模糊認識。他說，維護國家安全是社會系統工程，法律制度體系只是一個方面，要切實提升社會各界的國家安全意識，使維護國家安全的觀念深入人心，努力形成有利於法律實施的社會氛圍和政治生態。
林鄭：地下組織蠢動 籲下屆增意識
林鄭月娥致開幕辭時說要徹底維護國家安全，必須全面領會總體國家安全觀，並全方位把觀念落實，以達至防範目的。她說，特區在維護國家安全工作仍屬初階，特區官員須看到形勢依然嚴峻複雜，包括本港激進分子和鼓吹恐怖主義的地下組織蠢蠢欲動。她寄語下屆政府必須提高管治團隊的政治意識、國安意識、大局觀及不畏鬥爭的精神。
劉兆佳說，國安法僅實施約兩年，當中很多條款涉及對特區的要求，亦有很多條文尚未通過實踐，例如檢控境外犯罪者、中央駐港國安公署可運用的管轄權等，另特區在管理媒體、網絡、社會組織等方面仍有大量工作。