稱國安法多條款待實施 張勇：香港護國安初階

劉兆佳：倘遇新威脅或修訂國安法

張勇在論壇上表示，國安法效果明顯，但提醒香港在構建維護國家安全的制度體系尚在起步階段，人大常委會國安決定不少內容未有形成制度上安排，國安法很多條款安排仍有待具體實施，社會對國家安全形勢和在香港面臨的風險，也存在不少模糊認識。他說，維護國家安全是社會系統工程，法律制度體系只是一個方面，要切實提升社會各界的國家安全意識，使維護國家安全的觀念深入人心，努力形成有利於法律實施的社會氛圍和政治生態。

林鄭：地下組織蠢動 籲下屆增意識

林鄭月娥致開幕辭時說要徹底維護國家安全，必須全面領會總體國家安全觀，並全方位把觀念落實，以達至防範目的。她說，特區在維護國家安全工作仍屬初階，特區官員須看到形勢依然嚴峻複雜，包括本港激進分子和鼓吹恐怖主義的地下組織蠢蠢欲動。她寄語下屆政府必須提高管治團隊的政治意識、國安意識、大局觀及不畏鬥爭的精神。

劉兆佳說，國安法僅實施約兩年，當中很多條款涉及對特區的要求，亦有很多條文尚未通過實踐，例如檢控境外犯罪者、中央駐港國安公署可運用的管轄權等，另特區在管理媒體、網絡、社會組織等方面仍有大量工作。

（港區國安法）