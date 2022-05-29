治水喻金融 許正宇：築防洪牆應對危國安行為

陳德霖：非軍事領域國安「無硝煙戰爭」

金管局前總裁陳德霖在同一論壇稱，非軍事領域的國家安全是「無硝煙但殺敵於無形的戰爭」，例如金融、網絡與信息，以及思想和意識形態範疇。他比喻金融系統如同負責輸送血液的心臟，以輸送資金支撐社會所有經濟活動，若能破壞對手的金融系統或國際收支渠道，便能令對方因「缺血缺氧而不戰而敗」。

至於資訊系統和意識形態範疇，陳說兩者仿如感官能力和大腦，防止對手攻擊及癱瘓資訊系統和重要基礎設施，或是成敗關鍵。他提出可透過影響對手意識形態，導致對方「思想紊亂、敵我不分，或者是人格分裂」，便無能力抵抗外敵。

許正宇則以治水比喻金融，形容香港是中國經濟及金融邁向國際市場的主要對外河口，亦是中外資本交融互動的「海水與淡水交匯之地」。他說本港財政儲備愈9500億元，外匯儲備逾3.7萬億元，是貨幣基礎的1.8倍，可築起「防洪牆」應對各種情况。他重申，將就立法規管眾籌諮詢公眾，防範及打擊以眾籌集資策劃危害國安的行為，稅務局亦已修訂慈善機構稅務指南，不再認定支持不利國安活動的慈善團體，以免在「防洪」的關鍵時候「決堤」，被不法分子利用弱點。

（港區國安法）