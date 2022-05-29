治水喻金融 許正宇：築防洪牆應對危國安行為

【明報專訊】由律政司舉辦、一連3天的法律論壇，中港官員均關注本港應對非傳統國家安全威脅，重點之一是金融安全。財經事務及庫務局長許正宇昨在《港區國安法》法律論壇上比喻金融猶如治水，香港是中國經濟及金融邁向國際市場的主要對外河口，而香港高效的集資平台可充分滿足這方面的需求，確保內地企業可在不受地緣政治影響下繼續於國際市場上融資及定價，香港必須以「底線思維」不斷加強應對策略，堅守不發生系統性金融風險事件的底線。
陳德霖：非軍事領域國安「無硝煙戰爭」
金管局前總裁陳德霖在同一論壇稱，非軍事領域的國家安全是「無硝煙但殺敵於無形的戰爭」，例如金融、網絡與信息，以及思想和意識形態範疇。他比喻金融系統如同負責輸送血液的心臟，以輸送資金支撐社會所有經濟活動，若能破壞對手的金融系統或國際收支渠道，便能令對方因「缺血缺氧而不戰而敗」。
至於資訊系統和意識形態範疇，陳說兩者仿如感官能力和大腦，防止對手攻擊及癱瘓資訊系統和重要基礎設施，或是成敗關鍵。他提出可透過影響對手意識形態，導致對方「思想紊亂、敵我不分，或者是人格分裂」，便無能力抵抗外敵。
許正宇則以治水比喻金融，形容香港是中國經濟及金融邁向國際市場的主要對外河口，亦是中外資本交融互動的「海水與淡水交匯之地」。他說本港財政儲備愈9500億元，外匯儲備逾3.7萬億元，是貨幣基礎的1.8倍，可築起「防洪牆」應對各種情况。他重申，將就立法規管眾籌諮詢公眾，防範及打擊以眾籌集資策劃危害國安的行為，稅務局亦已修訂慈善機構稅務指南，不再認定支持不利國安活動的慈善團體，以免在「防洪」的關鍵時候「決堤」，被不法分子利用弱點。