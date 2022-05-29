鄭雁雄：最大自由在國安底線內 學者：民主國家保障人權內達至國安

劉兆佳：外國國安法若干程度限自由

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，制定國安法時已列明在什麼情况下的個人自由受限制，而不是失去所有個人自由。他說外國的國安法亦有若干程度限制自由，不能超越國安底線，亦不能在國家安全未受維護下行使個人自由。他認為鄭的說法反映中央對外國的反諷。

鄭雁雄表示，國安法實施兩年後已釋除市民對有關法律的誤解及疑慮，中央決意用法治手段維護國家安全底線，對一國兩制有重大意義。他說，一國兩制的根本宗旨、原則及底線是維護國家主權安全和發展利益，沒有國家安全，一國兩制就是「無本之木、無源之水」。

鄭：不可延續港英時期價值觀

鄭又說，香港搞資本主義，沿用資本主義的法律體系無可厚非，但必須認識到，香港最終是要維護中國、香港利益，不可以因沿用英美法制而罔顧國家利益，絕不可罔顧香港回歸中國的事實，延續港英時期的價值觀念，甚至聽從英美國家頤指氣使。他稱，維護一國和兩制同樣重要，「妄想通過街頭政治，改變內地政制來適應香港」，形容是「愚蠢的本末倒置，必定玩火自焚」，強調若國家意志得不到貫徹、國家安全得不到保護，就是法治的最大漏洞。

對於鄭雁雄稱最大的自由是法治邊線及國安底線內，美國伍羅德．威爾遜國際學者中心全球研究員、港大法律系前教授戴大為（Michael C. Davis）說，管理國家安全的香港官員一直混淆，聲稱港區國安法及其處理手法與其他民主國家一樣，他認為並非如此。他說，廣義上國家安全並不凌駕於基本自由及法治，憲制民主制度國家反而一直尋求在人權保障範圍內達至國家安全。他舉例，美國「布蘭登伯格訴俄亥俄州案」判定公開演講者發表反政府的極端觀點並不足以定罪，而必須打算立即採取非法行動，並必須可能發生非法行動；但香港明顯並非如此。

（港區國安法）