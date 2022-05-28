架構重組年增職位開支 9500萬變1.2億

曾鈺成：有常識都知增人手未必助管治

李家超競選辦顧問團成員、立法會前主席曾鈺成接受「香港01」專訪時表示，「有少許管理常識的人都知道」增加人手未必有助提高管治水平，他認為最關鍵是體制本身如何驅使政府運作順暢，其次是領袖人物的水平能否成立一支高質素的團隊。

政府前日向立法會提交的文件列出各新增政治委任官員等的主要職責，多名議員昨在會議上繼續追問增設3名副司長如何與相關司長分工，又質疑司長和副司長的輔助人員職能重疊。民建聯議員陳克勤稱，新增的3名副司長，轄下各有多名輔助人員，舉例副司長政務助理的職責之一是與副司長新聞秘書合作，為副司長擬備演辭和聲明，而副司長政治助理的職能亦包括擬備演辭和文章，質疑變相有3人負責擬備演辭，建議政府檢視能否精簡人手。民建聯黃俊碩亦關注，司長與副司長在對外、對內工作上如何分工，又質疑司長與副司長的政治助理職能一樣，建議合併。

議員質疑重疊 候任辦：設副司長協調工作增

候任行政長官辦公室秘書長鄭鍾偉回應稱，對內、對外宣傳等工作是不同主要官員的共同責任，副司長是司長的副手，司長會承擔主要責任。他又稱，副司長有9名輔助人員，屬於相當基本的配備，司長辦公室工作量已很大，預期增設副司長後工作量更多，需協調統籌的工作亦更多。他以擬備演辭為例，包括內部發言重點、對傳媒發言、不同場合發言等，數量不少，且發言重點亦有不同。

選委會界別議員馬逢國關注，新設的文化體育及旅遊局中的體育專員一職，僅為首長級乙級政務官（D3），但其職責繁多，問政府會否提升其職級。創新辦總監何珮玲稱，特首曾指是次重組盡量不要花太多錢，常任秘書長以下的公務員職位不會增加，亦不會提升職級，但不排除未來會檢討。