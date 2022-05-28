新街市料2030年建成 無縫重置

食環署回覆查詢稱，現時九龍城街市已出租509個攤檔，當局計劃以無縫交接形式重置街市，會繼續營運直至新街市落成。

檔主：新環境可配合現代化經營

自九龍城街市啟用便開始經營的「周華記雞鴨」負責人周先生說歡迎重建街市，認為遷往新環境可配合現代化街市經營。他說現時以街坊熟客生意為主，相信新街市檔位租金高於現時，加上附近街坊因重建遷走，日後生意或會減少。他說對街坊有感情，仍打算遷往新街市，留在九龍城賣雞。

售賣海產的冼先生說，現時街市沒有冷氣，地下多積水和不潔，設備亦老舊，新式街市環境將較佳，雖然老街坊熟客或因重建減少，但重建項目會增設地下停車場，料可為社區帶來人流和生意。

當區區議員吳寶強表示，區內較多「三無大廈」，多幢樓宇收到維修和消防命令，重建可改善當區環境，居民亦很歡迎。他說市建局應注意在收樓重建期間，部分人遷出後區內出現大量空置樓宇，或帶來治安問題，以及重建初期或出現交通擠塞情况。