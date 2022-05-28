老字號憂難搬回原區 住戶盼勿建「參天樓」

開業70年 三代雜貨店讚人情味濃

逾70年歷史的潮發白米雜貨第三代傳人邱太說，繼續經營該店是為傳承手藝和潮州文化，售賣茶粿和糉等。她說九龍城街坊人情味濃，偶爾也會請路過的熟客吃東西。她擔心店舖若結業，九龍城將失去獨有的味道。她又謂，店舖獲良心業主以低價租出，若重建後租金大增，將無法開舖傳承手藝。

南角道唐樓租戶呂女士原住觀塘，因校網而偕6歲女兒遷到九龍城，已在該區居住3至4年，稱當區雖屬市區，但樓宇較矮，環境舒適，食物也有特色，故喜歡居住。她說過去曾因單位漏水和業主維修天花而搬遷，故現已租住第3個九龍城單位。她稱若重建，有意在區內另覓居所，又希望市建局不要興建「參天」大廈。

業主未知收購價 怕不夠買同區樓

重建範圍內物業的業主張小姐（化名）表示，單位面積約400方呎，已居住10多年，沒有失修問題，她對重建感突然，暫不清楚賠償金額，擔心收購價未能在同區購買同等面積的居所。對於「樓換樓」補償，她說要視乎選址和價錢才考慮。

陳太的家人現擁有衙前塱道一個唐樓物業，她稱是家翁在52年前以2.5萬元買下，由家人繼承。她說對重建消息感意外，擔心市建局的收購賠償不足以購買同區面積相若單位，且唐樓樓底較高，「比較好住」。因家族現時在九龍城街市經營膠袋銷售，她希望能在區內買樓。