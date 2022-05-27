日本6‧10開放旅團入境 港人未打針毋須隔離

日本自前年新冠疫情爆發後封關，今年3月起容許商務旅客和學生入境，上周宣布下月1日起單日入境人數上限由1萬增至2萬，並按國家或地區的感染風險，由低至高分為「藍」、「黃」、「紅」3個組別。

須出發前72小時陰性證明

共同社昨稱，新增至每日2萬人入境的限額包括外國遊客。岸田昨亦提及增加1萬人入境，且下月10日起恢復接受外國人參加旅行團遊日，並要有導遊跟團；又稱北海道新千歲機場、沖繩那霸機場亦準備下月起恢復接待國際航班。

根據日本外務省網頁的分類，內地、香港及台灣均列入藍組，即不論有否接種疫苗，抵日後毋須檢測或自我隔離；包括澳門在內的黃組入境者，抵日後要接受病毒檢測和在家自我隔離7天，第3天若檢測陰性可解除隔離；已接種3劑疫苗者則可豁免檢測和隔離。至於最高風險地區的紅組入境者，抵日後要接受病毒檢測，並到指定隔離設施檢疫3天，第3天檢測呈陰性則毋須再居家隔離；已接種3劑疫苗者則在家自我隔離7天，第3天檢測陰性即可解除隔離。但三組入境者均須有出發前72小時內陰性檢測證明。

日本政府本周起已試行容許來自美國、澳洲、泰國及新加坡的小型旅行團入境，周二（24日）迎接首批來自美國夏威夷與洛杉磯的7名遊客。

旅業料團費較貴 回港檢疫成阻力

禤國全表示，最新安排消除部分接種科興疫苗客人擔心不能入境日本的憂慮。但他認為航空公司的運載力不足，本港現時只有飛往東京和大阪的客機，較受港人歡迎的北海道和沖繩等則尚未有客機安排。他稱這兩天有幾十名客人先後查詢出團詳情，形容「客人一定足夠，只視乎旅行社能供應什麼產品」，惟團費方面有待日本官方公布放寬入境的框架才能準確計算。

崔定邦表示，歡迎日本政府放寬香港旅客入境限制，惟認為回港仍須隔離檢疫的要求，短期內令不少「上班一族」實際上難以起行。他估計初期只能前往當地指定旅遊地點，雖然每團成本有待計算，但單以機票為例，從香港往返日本都要7000至8000元，較疫情前高一倍，團費相信亦較昂貴。

（讀賣新聞/共同社/朝日新聞）