出事難舉證 申訴公署倡滑翔傘實名制

調查報告稱本地首個滑翔傘組織於1991年成立，民航處2018年才開始檢視規管本地滑翔傘活動，翌年制訂許可證登記制度，目前只批出3張許可證；而現時滑翔傘活動毋須事先登記，亦毋須做飛行前規劃或飛行後紀錄，難確認飛行員身分，民航處難跟進投訴；即使可辨識涉違規者，如對方不合作亦會舉證困難。此外，民航處現只調查嚴重意外事故，其他事故交滑翔傘協會調查，但有關調查均非以追究違例行為為目的。

建議授權相關協會調查 助執法

報告稱，2017年至2020年9月，民航處共接獲15宗涉滑翔傘活動投訴個案，其中一宗是一私人農莊屢因滑翔傘飛行員誤降而設施被毁，雖然民航處有顯示飛行員身分特徵和誤降農莊時相片，但警方收轉介後只列「糾紛」，未有進一步調查。民航處最終未能查核事涉飛行員身分，只透過相關組織規勸有關者。

公署建議民航處考慮推行實名登記制度，要求滑翔傘飛行員為個人及飛行器具註冊登記以識別身分，並授權或委聘滑翔傘協會或其他組織依處方提供的具體指引調查，調查所得資料可協助其後執法調查，以及研究延長獲批續期的許可證有效期至多於現時的6個月，減低持證人行政成本。申訴專員趙慧賢表示，實名制協助辨識涉事人身分，是執法第一步必要條件。

民航處昨回應稱，會與相關政策局商討建議可行性，並與相關部門加強巡邏及執法。滑翔傘協會主席司馬文接受商台訪問稱支持公署建議，實名制相當於汽車登記制度，有助當局識別飛行員。