邋遢街市有藥餌未打孔 老鼠擦身過

【明報專訊】申訴專員公署調查報告指出，去年實地視察多個鼠患熱點後發現，食環署放置鼠餌失當，並對街市檔販堆積垃圾未有嚴厲執法。本報昨午走訪部分公署去年曾視察地點，發現公署點名提到有鼠餌包裝袋沒打孔的鑽石山港鐵站出口及土瓜灣街市，後者仍有鼠餌包裝袋沒打孔；本報另發現灣仔區內多個後巷亦見有鼠餌包裝沒打孔。至於被公署指稱衛生情况有待改善的深水埗北河街街市，本報昨傍晚更見有長度接近成人手臂的老鼠出沒，部分已收市的攤檔前佈滿垃圾及海鮮殘渣，衛生欠佳。
食環：承辦商理解有誤 已糾正
就鼠餌沒有在包裝袋上打孔，食環署回應公署時稱，有承辦商理解及處理有誤，現已糾正。本報昨午走訪發現，鑽石山站B出口外的3包鼠餌包裝均有打孔，惟土瓜灣街市貨物裝卸區附近其中一包鼠餌，包裝袋未有打孔；灣仔軒尼詩道及盧押道附近的後巷亦有多包鼠餌，包裝亦未打孔。
土瓜灣街市冰鮮雞檔檔主林先生稱，數年前土瓜灣站仍施工時街市老鼠猖獗，「每朝開檔檔口有10多粒老鼠屎」，去年完工後情况改善，現每天仍見「一兩粒」，認為食環署鼠餌有「少少幫助」，但有個別鼠餌擺放位置不合理，有鼠餌被放玻璃櫃內的消防喉旁邊，令他大惑不解，「邊有老鼠會走到入去？」
檔主指鼠餌擺放不合理
至於北河街街市一帶，有街市外水果店主形容「呢區老鼠已經唔驚人」，曾見老鼠施施然在他腳上走過。昨傍晚5時許，本報記者在街市內目擊有連尾巴長度接近成人手臂的老鼠，沿菜檔的電表管道爬落地面，跑進附近溝渠後消失。該菜檔檔主潘小姐直呼「好恐怖」，形容鼠患嚴重，入夜後「每檔都有2、3隻老鼠」。對於食環署被指未正確放置鼠餌，她慨嘆「唔怪之得（老鼠）捉極捉唔完」，又稱沒印象署方每天派員多次巡查街市。
昨日街市收市後，多檔海鮮攤檔外及附近通道、溝渠佈滿垃圾及海鮮殘渣。市民劉先生認為，該區小販習慣在街上丟垃圾，食環署加強執法亦難徹底改善。