邋遢街市有藥餌未打孔 老鼠擦身過

食環：承辦商理解有誤 已糾正

就鼠餌沒有在包裝袋上打孔，食環署回應公署時稱，有承辦商理解及處理有誤，現已糾正。本報昨午走訪發現，鑽石山站B出口外的3包鼠餌包裝均有打孔，惟土瓜灣街市貨物裝卸區附近其中一包鼠餌，包裝袋未有打孔；灣仔軒尼詩道及盧押道附近的後巷亦有多包鼠餌，包裝亦未打孔。

土瓜灣街市冰鮮雞檔檔主林先生稱，數年前土瓜灣站仍施工時街市老鼠猖獗，「每朝開檔檔口有10多粒老鼠屎」，去年完工後情况改善，現每天仍見「一兩粒」，認為食環署鼠餌有「少少幫助」，但有個別鼠餌擺放位置不合理，有鼠餌被放玻璃櫃內的消防喉旁邊，令他大惑不解，「邊有老鼠會走到入去？」

檔主指鼠餌擺放不合理

至於北河街街市一帶，有街市外水果店主形容「呢區老鼠已經唔驚人」，曾見老鼠施施然在他腳上走過。昨傍晚5時許，本報記者在街市內目擊有連尾巴長度接近成人手臂的老鼠，沿菜檔的電表管道爬落地面，跑進附近溝渠後消失。該菜檔檔主潘小姐直呼「好恐怖」，形容鼠患嚴重，入夜後「每檔都有2、3隻老鼠」。對於食環署被指未正確放置鼠餌，她慨嘆「唔怪之得（老鼠）捉極捉唔完」，又稱沒印象署方每天派員多次巡查街市。

昨日街市收市後，多檔海鮮攤檔外及附近通道、溝渠佈滿垃圾及海鮮殘渣。市民劉先生認為，該區小販習慣在街上丟垃圾，食環署加強執法亦難徹底改善。