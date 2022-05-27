毒餌密封難誘食 食環治鼠揭三弊 申訴署調查 鼠患指數未全面 街市檔積垃圾未嚴懲

指食環邊調查邊滅鼠 影響準確度

倡制訂「綜合鼠患指數」

申訴專員公署表示，食環署每半年在全港50個監察地點做鼠患指數調查，2016至2020年整體鼠患指數介乎3.4%至4.2%，處於較低水平。但公署發現上述年度鼠患投訴和滅鼠數字均有上升趨勢，媒體亦時有報道不同地區鼠患，公署亦接獲不少反映地區及特定地點鼠患的意見，顯示食環署調查方法有限制，指數未必反映實况。公署更發現有人員在調查期間的監察範圍內滅鼠，影響調查準確度，且調查半年一次，數據亦滯後。

合約加要求包裝上打孔

承辦商人員稱老鼠會扯開膠袋

放置有毒鼠餌是滅鼠重要手段，但公署發現，部分人員未能正確使用有毒鼠餌，例如未有在鼠餌的包裝袋上打小孔，以散發氣味吸引老鼠進食；有承辦商人員稱老鼠會自行扯開包裝袋進食鼠餌，顯示其對使用鼠餌的理解嚴重不足，直接影響施放鼠餌成效。公署補充，食環署2020年4月起已陸續在新合約要求須於毒餌包裝上打孔，違者視作嚴重失責。

公眾街市及後巷的衛生情况亦與鼠患有密切關係。公署去年巡視個別街市，發現收市後有攤檔外堆積垃圾，亦有海鮮攤檔外溝渠旁佈滿垃圾及海鮮殘渣等，但食環署只向違規租戶口頭警告，質疑執管工作成效不足。

公署提出多項建議，包括建議食環署檢視調查方法，研究加入其他有助評估鼠患嚴重程度的因素，制訂「綜合鼠患指數」，並考慮增加每年調查次數，提升時效性，以及加強相關人員培訓。

街市欠衛生 食環：已加強巡查執法

對於街市及後巷衛生，公署建議透過密集式突擊巡查及嚴格執行租約條款，積極研究加強執法，促使街市商販妥善清理其攤檔及附近範圍，並可考慮引入檢討機制，以「風險為本」原則，揀選要提升潔淨程度及加強防治鼠患工作的街市名單。

食環署歡迎申訴專員就防治鼠患提出建議，會探討制訂「綜合鼠患指數」的可行性。署方表示，去年起已加強對街市租戶巡查及執法，在去年及今年首4個月就攤檔潔淨情况，分別發出57及39宗口頭警告。

招標價低者得 中標公司非因地制宜

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，食環署沒規定鼠餌膠袋打孔的數量和大小，他亦質疑署方目前吊掛鼠餌膠袋做法的效用，因香港市區食物多，老鼠喜歡攬着食物，扯破膠袋散落一地便不會吃，「擺1000包都不食，埃塞俄比亞的老鼠才理你」。他建議擺放「鼠餌站」盒子，兩端各有一洞，防潮兼可散發氣味，老鼠愛鑽入食餌。

香港蟲害管理學會主席陳澤森則表示，食環署招標「價低者得」，中標公司財力和人力雄厚，但只跟食環署標準放置鼠餌，而非因應鼠患和現場環境制訂滅鼠方案。

關注鼠患多年的西九新動力立法會議員梁文廣表示，過去處理社區投訴時，已留意到鼠患指數不準，建議除加入社區投訴外，亦可加入例如老鼠糞便等老鼠活動痕迹，有助提前防治鼠患。

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