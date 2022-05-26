不提六四議案 狄志遠：仍思考如何悼念

【明報專訊】下周六是六四事件33周年，以議會唯一非建制派自居的新思維狄志遠昨形容，六四是愛國民主運動，但該黨今年無法舉辦集體活動，強調決定與《國安法》無關。立法會仍有民主派時，每年都會有泛民議員動議「毋忘六四」議案，狄稱不會在立法會提出「六四議案」，因希望善用議員議案討論特區政府啟動政改。曾多次參與支聯會六四集會的勞工及福利局長羅致光昨在立法會被記者追問會否悼念六四、國安法下能否悼念六四，他都沒有回應。
稱善用議案討論重啟政改
狄志遠當選後曾說，會以「更聰明方法」悼念六四。他昨出席立法會會議時被問及會否在立法會《議事規則》框架下提出為六四默哀，他稱有很多方法可悼念。被問及「更聰明的做法」是否不悼念，狄希望外界對六四事件有正確態度及認知，但如何表述六四是「愛國民主運動」有不同方法，今年無法舉辦集體活動，個人仍思考如何悼念。他認為，香港仍有言論及集會自由，而紀念六四事件是愛國的民主運動，相信符合法例下仍可舉辦。
港無團體辦集會 台灣接力
香港暫無團體表示今年會舉辦六四集會，據台灣傳媒報道，多個台灣團體會在台灣舉辦悼念六四相關的活動，華人民主書院表示，台灣有責任接棒香港，繼續舉辦六四悼念集會。華人民主書院協會理事長曾建元表示，今年六四集會的亮點，是利用3D打印技術，把香港大學拆除的《國殤之柱》在台灣「重置」。國際特赦台灣分會也將舉辦六四主題舞台劇《5月35日》的首映。