不提六四議案 狄志遠：仍思考如何悼念

稱善用議案討論重啟政改

狄志遠當選後曾說，會以「更聰明方法」悼念六四。他昨出席立法會會議時被問及會否在立法會《議事規則》框架下提出為六四默哀，他稱有很多方法可悼念。被問及「更聰明的做法」是否不悼念，狄希望外界對六四事件有正確態度及認知，但如何表述六四是「愛國民主運動」有不同方法，今年無法舉辦集體活動，個人仍思考如何悼念。他認為，香港仍有言論及集會自由，而紀念六四事件是愛國的民主運動，相信符合法例下仍可舉辦。

港無團體辦集會 台灣接力

香港暫無團體表示今年會舉辦六四集會，據台灣傳媒報道，多個台灣團體會在台灣舉辦悼念六四相關的活動，華人民主書院表示，台灣有責任接棒香港，繼續舉辦六四悼念集會。華人民主書院協會理事長曾建元表示，今年六四集會的亮點，是利用3D打印技術，把香港大學拆除的《國殤之柱》在台灣「重置」。國際特赦台灣分會也將舉辦六四主題舞台劇《5月35日》的首映。