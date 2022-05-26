多議員轟估錯 立會擴建補款照19：1通過

長期夜班出「雙工」 標書平均「五工」

民建聯陳學鋒問如何確保今次追加撥款是最後一次，何永賢稱政府一定會做好工程項目管理，只要工程要求沒有大變化，看不到需再增加撥款。

九龍中楊永杰表示失望，「只估雙工，不夠貼地」，長時間開夜班，工人「三工」也不肯做，並問項目能否輸入外勞降低成本。何永賢稱無打算輸入外勞，已要求投標者用組裝合成技術，工作在場外做好，晚間吊運安裝，以平衡人手。她又說，今次汲取經驗，如此獨特的工程，做風險估數「加上去的價錢可以大膽點、再提高點」。

選委會林筱魯質疑，是否可通過減省不必要設計或將風險減低，降低標價。何強調，裝修非特別豪華，並曾與4名投標者協商如何降低價錢，立法會秘書處提出一年有20至21周可以日夜開工，已助標價降低，4家都平均減了8000萬元，已反映在今次追加撥款中。

唯一反對票 張欣宇：不滿無試慳錢

張欣宇質疑，政府今次選用的招標方式最不能省錢，因為政府承擔風險管理責任最少，認為政府應選用另一方式，「更落手」管理項目，讓承辦商更有誘因降低報價。何永賢則稱，要累積經驗如何用到其他招標方式。

張欣宇回覆查詢時稱，投反對票是不滿政府無嘗試用其他招標方式節省公帑，亦無公開超出預算的細項，「今日（昨日）解釋不到事件」。他稱，「批評了一輪，她又答不到我問題，如果我投贊成票，便是精神分裂」。陸頌雄認為政府應提供更多數據，他在席不投票是因「不排除之後贊成，希望政府再解釋」。