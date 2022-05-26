新制20日10人炒場禁租 教練：炒風未遏

【明報專訊】近年康文署體育場地「炒場」情况嚴重，署方實施新措施，本月1日起租用人必須在租訂時段在場使用設施，不在場視作違規，連續30日違規兩次將禁止租訂收費康體設施90天。署理民政事務局長陳積志書面回覆立法會議員質詢時公布，直至本月20日，有超過200次租用人被發現不在場，有10人累積兩次不在場而被禁止預訂場地90天。全職籃球教練劉嘉豪則認為，措施沒法遏止炒風，籃球場「炒場價」已升至兩小時1600至1800元，反令用家受害。
本報記者在facebook公開群組所見，仍有人發帖稱代放籃球場，記者向其中一人查詢，港島室內籃球場晚上9至11時索價1300元。劉嘉豪認為署方沒有方法杜絕「炒場」，以行政措施增加炒家的成本完全沒用，形容署方「鑽牛角尖」。他舉例，康文署本月16日起優先讓使用網上系統預訂的市民訂場，系統7時開放預訂，即使他7時01分登入，籃球場晚上7至11時的預約已爆滿。
議員：根本原因場地不足
提出質詢的民建聯立法會議員顏汶羽認為新措施具一定成效，他觀察到多了場地可預訂，認為「炒場黨」有所收斂。顏認為違規轉讓的數字偏低，而「炒場」問題不止存在3年，盼執法數字可更高，但指出根本原因是場地不足。
陳積志於書面回覆稱，過去3年接獲900宗有關「炒場」投訴。「炒場」執法方面，由2020年至今年4月，康文署兩次因證實租用人違規轉讓場地許可證，而罰停有關者租用體育設施180天。
相關字詞﹕康文署