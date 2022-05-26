新制20日10人炒場禁租 教練：炒風未遏

本報記者在facebook公開群組所見，仍有人發帖稱代放籃球場，記者向其中一人查詢，港島室內籃球場晚上9至11時索價1300元。劉嘉豪認為署方沒有方法杜絕「炒場」，以行政措施增加炒家的成本完全沒用，形容署方「鑽牛角尖」。他舉例，康文署本月16日起優先讓使用網上系統預訂的市民訂場，系統7時開放預訂，即使他7時01分登入，籃球場晚上7至11時的預約已爆滿。

議員：根本原因場地不足

提出質詢的民建聯立法會議員顏汶羽認為新措施具一定成效，他觀察到多了場地可預訂，認為「炒場黨」有所收斂。顏認為違規轉讓的數字偏低，而「炒場」問題不止存在3年，盼執法數字可更高，但指出根本原因是場地不足。

陳積志於書面回覆稱，過去3年接獲900宗有關「炒場」投訴。「炒場」執法方面，由2020年至今年4月，康文署兩次因證實租用人違規轉讓場地許可證，而罰停有關者租用體育設施180天。