2018年久石讓音樂會瘋炒 加場「抽籤實名制」

「終聽到fans聲音」 鏡粉盼能購

早前有傳MIRROR的暑假演唱會門票炒至44萬元，本月初亦有青年涉嫌以1萬元賣兩張假門票被捕。該演唱會早前已透過不同方式預售門票，包括和銀行合作預售，但引發網絡大塞車，另官方早前亦曾推出歌迷會抽籤認購，大量歌迷付費入會，但原來只有2500個名額，惹來質疑，批評10場演唱會只預留2500張門票給歌迷會成員抽籤是太少。

至昨午，MIRROR在社交網站宣布，經城市售票網公開發售的門票將以實名制形式發售，另會在8月5、6日加開兩場「MIRO特別場」（MIRO即MIRROR官方歌迷會成員）。大批網民在MIRROR社交網站留言，不少人都對實名制表示歡迎，有人形容新安排從善如流，「終於聽到fans（歌迷）嘅聲音」，又希望可購票入場支持喜歡的歌手。

以往亦有其他表演出用實名制形式售票。翻查資料，2018年配樂大師久石讓與香港管弦樂團合作，在文化中心舉辦音樂會，部分約1000元的門票炒至過萬元，主辦機構其後宣布加開一場，採「抽籤實名制」，有意購票者要以身分證號碼、英文全名、電郵及聯絡電話在網上登記，抽中者才能購票，門票印有觀眾姓名，入場者要出示有照片的身分證明文件核對。另因當時有中籤者放棄購票，約240張門票在文化中心以實名制重新發售，有樂迷在發售前一晚起於文化中心外排隊等購票。