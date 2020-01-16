政府介入 MIRROR紅館票三成實名 議員批修例無下文促重啟 業界：一刀切不合適

早前MIRROR宣布7月底於紅館舉行演唱會，門票現炒風。MIRROR的facebook昨午約2時稱，演唱會反應熱烈，亦得知鏡粉「左撲右撲買飛好辛苦」，宣布加兩場特別場，經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售。購買方法及時間稍後公布。

紅館首有租用者允行實名制

康文署其後發稿稱，該署「主動與Mirror演唱會主辦機構商討」，歡迎主辦機構積極配合以「實名制」售票，署方會就售票及入場安排提供可行協助和配合，亦呼籲持票市民提早到達紅館。陳積志昨在facebook稱，現時城市售票網票務系統可支援實名制，加上業界自願參與，相信可減低門票炒賣及高價代購等行為。據了解，政府過去曾向不同演唱會單位提出實名制售票，今次是首次有租用紅館的主辦單位同意實行。

議員：局長稱可退票不能轉讓

MIRROR官網及康文署昨未公布實名制購票詳情，民建聯立法會議員昨午與陳積志會面，會後引述稱約三成門票會以實名制形式發售，不能轉讓，但可退票及退款。

現時紅館設有1.05萬個固定座，若按現時防疫要求下85%入座率推算，如每場容納8925人，當中三成即2677張門票能以實名制發售，12場合共32,124張，但若加開的兩場全以實名發售，數量便不同，視乎主辦單位安排。

民建聯立法會議員鄭泳舜希望日後有更多演唱會採實名制，又稱政府2018年已提出打擊黃牛但無下文，促當局盡快考慮修例確立實名購票機制，他引述會上「局方積極回應，會一併處理」。

實政圓桌、立法會議員田北辰認為，萬事起頭難，多年前政府及業界已提出打擊炒賣門票問題，希望政府趁今次機會測試，「可能會出現很多問題，下一步就是解決問題」。

業界：立法管「黃牛」始治本

演出業協會則認為，實名制於杜絕炒賣的成效有待觀察，該會尊重個別演出機構的商業決定和安排。協會又稱，每一個演出項目性質及市場反應並不相同，一刀切採實名制並不合適，憂對過去3年受疫情嚴重打擊及大部分時間停頓、需時復蘇的演出行業帶來負面影響。協會認為，立法監管炒賣「黃牛飛」，將炒賣活動列為刑事化罪行，才是最有效打擊「黃牛黨」的治本方法。

民政事務局2018年曾向立法會建議，考慮修訂《公衆娛樂場所條例》及實施購票實名制，以涵蓋紅館和伊館在內的場地，但後來不了了之。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，本港推行實名制購票有先例，認為技術上可行。他說，外國演唱會的經驗是要求觀眾提早入場以核對身分，擔心香港未必做到逐一核對，但認為可抽查。

對於實名制購買要輸入個人資料，個人資料私隱公署表示，一般而言任何活動主辦機構向購票者收集、持有、處理及使用他們的資料時，必須遵從《個人資料（私隱）條例》及相關保障資料原則規定，資料使用者須確保持有的個人資料不受未獲准許的或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用所影響。

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