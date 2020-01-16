控未為「612基金」註冊社團 6人不認罪 辯方將爭議基金可否視為社團

散庭後，吳靄儀表示他們已在庭上表達不認罪，皆因「唔覺得控罪係啱嘅」，控罪指稱基金沒有登記成為社團，辯方大狀亦已指出「基金是否為一個社團」為本案爭議點，相信日後的法律爭拗最為關鍵。

6名被告依次為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威。除何秀蘭因另案繼續服刑，其餘5人續准保釋。

6人被指為基金「社團幹事」

6人各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪，指稱6人於2019年7月16日至2021年10月31日，在香港作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明限時內遵從香港法例第151章《社團條例》第5(1)條的規定。

最高罰款1萬 控方傳17證人

辯方斥「少少過分」

代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟預料有17名控方證人，另有10箱文件和長達8小時的錄像片段，預計本周內可將文件送交辯方，但準備片段的謄本需時兩個月。

6名被告由資深大律師彭耀鴻及大律師管致行代表。彭稱控方證人列表本來只有9名，「唔知點解𠵱家有17個」。彭說「唔係我要教控方點樣起訴」，但涉案傳票的最高刑罰為罰款1萬元，控方卻拿出如此多的證據，「嘥法庭時間處理咁簡單嘅案件」，斥控方「似乎有少少過分」，強調並非「教律政司做嘢」。

彭又稱，辯方將提出法律爭議，披露本案癥結是「基金是否為一個社團」，不會有太多事實爭議，僅涉及各被告是否如控罪所稱「作為基金幹事」等。羅官最終將案排期於8月9日作審前覆核，並於9月19至23日審訊。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】