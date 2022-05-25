雷動致選舉開支 戴耀廷囚10月 官：不屬舞弊 理念崇高非犯法藉口

正就民主派初選案還押的被告戴耀廷（57歲）昨日應訊時精神不俗，散庭時向公眾席揮手。法官郭啟安判刑時表示，本案不屬選舉舞弊，但選舉開支涉款20多萬元，案情嚴重，獲推薦的22名候選人均沒申報上述開支，有關做法令選舉開支無從稽考，削弱選管會的監管，影響選舉公平公正。

官指策略投票非違法

廣告開支損選舉公正

辯方求情時曾稱，被告提出雷動計劃，是因為立法會選舉實行比例代表制，不能如實反映民意。郭官稱，諷刺的是，被告發動眾籌刊登廣告，非法招致選舉開支，同樣有損選舉公正，對其他建制派和獨立候選人亦不公平。郭官強調策略投票本身並非違法，但被告不能用違法手法，以非候選人或其代理人身分刊登廣告，導致選舉結果不公。

另外，郭官接納辯方所指，涉案廣告沒有直接推舉候選人，計劃僅作為協調平台讓選民參考，控方亦確認控罪並不針對策略投票，眾籌計劃公開透明，被告沒從中獲利，案發時亦無案底。惟郭官指出，被告身為資深法律學者，應了解相關法例，該法例不是全新或艱澀，加上沒證據顯示他事前受誤導，因此他難辭其咎，不能以粗心大意作求情理由。

5年後檢控 官批不必要延誤

對於案件在事發5年後才檢控，辯方認為是重大延誤，控方則解釋政府曾就選舉開支豁免諮詢公眾，廉署需向傳媒索取證據，調查需時；不過郭官指出，該諮詢只關於豁免網上廣告開支，與本案無關，認為情况並不合理，構成不必要延誤。郭官說本案不算複雜，檢控時間至少可縮短一半，若控方提早檢控，法庭或可一併考慮被告另涉的佔中案判刑。

郭官以監禁18個月為量刑起點，因被告認罪扣減三分之一刑期，並就檢控延誤額外減刑兩個月，終判囚10個月。

案情指出，戴耀廷與葉劍青（56歲，心理學家）及石守正（51歲）透過雞蛋同盟有限公司，於2016年8月及9月在《蘋果日報》和《明報》刊登合共6個廣告宣傳雷動計劃，費用共253,540元。戴被指並非該選舉的候選人或其選舉開支代理人，而獲宣傳的候選人亦沒在選舉申報書列出上述開支。葉劍青及石守正原被控與戴相同的4罪，他們為雞蛋同盟的董事，早前獲不提證供起訴，以自簽4萬元守行為一年處理。

【案件編號：DCCC 683/21】

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