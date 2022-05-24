稱很多人盼七一釀亂 鄧炳強：保賓客安全

鄧炳強表示，當天發生的任何事情都會成為焦點，「很多人希望乘機在香港製造混亂，我們不會冒這個風險」，慶回歸活動同時亦會配合防疫相關部門，確保賓客安全。中央領導人會否來港，現時官方未有信息公布，而習近平2017年訪港時下榻的香港萬麗海景酒店，6月28日至7月1日不對外開放。

鄧稱俄烏戰爭和巴基斯坦卡拉奇孔子學院遭疑似炸彈襲擊下，國際恐怖主義威脅加劇，香港去年7月亦出現針對警員「孤狼式襲擊」，警察和海關等部門已加強情報蒐集、風險評估及反恐演練，制定調動、行動和緊急應變計劃，以及提升攔截可疑無人機等設備。

稱因身分不拘陳日君違梵蒂岡公義

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機因612人道支援基金案被捕，外界分析或左右中梵關係，鄧說港府依法拘捕陳日君，與其教區身分無關，若因陳日君的信仰或教會地位而不拘捕他，會違背梵蒂岡的公義原則。