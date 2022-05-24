康署大型展覽嘉年華慶回歸 按疫情調整防控

張竹君：信相關部門有措施

梁子超：如疫情穩定問題不大

本港新冠病毒疫情目前在3位數膠着，有專家預告有可能爆發第六波疫情。昨日在疫情記者會上，衛生防護中心傳染病處主任張竹君被問到慶回歸活動會否增加感染風險、與防疫工作有否衝突，以及中心有否向政府作建議，她回應表示，所有這些活動均與人流有關，相信相關部門會有防感染措施。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，近日市區商店及食肆不時人頭湧湧，認為只要本港疫情穩定、同時疫苗接種率持續上升，預料舉行相關活動問題不大，惟當局要密切留意會否有新的變異病毒株，若出現新變種需及時採取措施應對，防止再有大規模爆發。

康文署昨宣布，5月至年底將舉辦一系列文化藝術和康體活動，讓市民共慶回歸，維港兩岸包括添馬公園及尖東海旁等，將設置藝術與科學結合的裝置，位於北角的「油街實現」新藝術空間，新擴建部分今日（24日）開幕，展出兩項超像真數碼影像，不用立體眼鏡，就可見到立體海浪及鯨魚。

轄下康體設施七一免費

康文署表示，為鼓勵市民養成良好運動習慣，除了8月7日舉行的「全民運動日2022」，康文署7月1日亦會舉辦「回歸25周年——免費玩盡康樂設施」，讓市民免費使用大部分康文署轄下收費康樂設施，包括室內、室外康樂設施，公眾泳池及水上活動中心設施亦免費。市民可於7日前，即6月25日在「康體通」網上系統訂場，亦可到訂場處櫃枱以先到先得形式輪候訂場。

科學館展8恐龍化石 辦留宿活動

全港48地點美化園景

康文署轄下博物館則有多個大型展覽登場，科學館將於7月8日至11月16日舉辦「八大‧尋龍記」大型展覽，展出8條恐龍的珍貴化石標本，讓市民認識億萬年前的史前生物和恐龍。為配合展覽，康文署會舉辦多元化的教育和公眾活動，包括「與龍同眠留宿活動」，讓市民在科學館留宿一晚。

康文署亦會在6至10月推展「花悅滿城」計劃，在全港各區共48個主要地點及公園美化園景，包括設置色彩繽紛的花海、花牆、迷宮花園、主題園圃及美化路旁園地，種植具觀賞價值的花卉和特色植物，以美化城市景觀，康文署助理署長陸智剛表示涉及費用約1900萬。