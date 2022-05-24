維園足球場 6月4日不出租 康署稱因疫情停非指定用途訂場 警未接公眾活動申請

去年六四周年期間，警方封鎖維園一帶防止市民入內，對於今年會否於6月4日當晚在銅鑼灣一帶加強警力，禁市民入維園，警方昨回覆稱，警方部署屬行動細節，不會公開。

警方又表示，截至昨日，並未接獲任何團體通知，擬於6月4日於港島區舉行公眾活動。警方發言人稱，尊重市民和平表達意見的權利，在處理每宗公眾活動通知時，會因應最新情况作出獨立風險評估。

有市民昨致電康文署場地，查詢下月1至5日維園硬地足球場出租情况，康文署職員表示，6月4日全日都不出租，其餘日子球場可供租用。

民協：新時代下個別方法悼念

本報向多名民主派成員查詢，均表示今年未有申請6月4日在維園集會。民協主席廖成利表示，民協去年退出支聯會，支聯會亦已解散，在新時代下，民協今年不會以團體身分申請六四集會，會員以個別方法悼念，會方不會干涉。就個人而言，廖成利說六四當日已約了兩三名黨友「傾吓偈」，以自己的方式記住歷史，原則是「be water」及「不想回憶，未敢忘記」。

狄志遠：沒計劃六四活動 未能提六四議案

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠說，暫沒計劃六四相關具體活動，又稱會在立法會提出動議討論重啟政改，故未能提出有關六四的議案。

對於康文署職員表示6月4日不出租足球場，狄志遠認為政府毋須太敏感，他說《港區國安法》實施後，社會較為平靜，若政府接獲申請租用場地，應依法審批，只要是合法集會，應獲批准，「香港應有集會同言論自由，悼念六四不應該是禁忌」。

吳文遠：暫沒商當日行動

前支聯會常委趙恩來表示，自己沒申請當日在維園舉辦集會。社民連前主席吳文遠亦說，今年六四未有申請集會，對於屆時會否有任何行動，他稱暫時沒有商討。

被問到市民6月4日晚上是否應避免前往維園，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示「看不到在維園出現會有問題」，他說要有組織及有犯罪意圖，才有可能干犯港區國安法。

1989年發生鎮壓民運的六四事件後，每年都有大批市民到維園參加支聯會主辦的燭光集會，過去兩年，警方以疫情為由，向主辦方發出反對通知書。2020年維園仍有大批市民前往悼念，警方事後以「參與未經批准集結」或「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，拘捕多名民主派成員，包括時任支聯會秘書蔡耀昌等。去年六四周年期間，警方封鎖維園一帶防止市民堅持入內悼念，時任支聯會副主席鄒幸彤在社交網表示會以「個人名義」在六四當日去守已有32年的約定，當天早上被警方拘捕。

明報記者

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