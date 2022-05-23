警推微信舉報平台影住駕 上月3509投訴

可舉報非緊急交通罪及危駕

警方稱，近年在社交媒體討論群組上，不時發現市民上傳由汽車記錄鏡頭拍到的交通違規片段，警方調查時需先聯絡社交媒體找尋上傳用戶，邀請其主動聯絡警方，過程花費不少時間，甚至出現無回應情况。

警方稱，市民以「影住駕」舉報須經4個步驟，包括確認舉報屬非緊急交通違例事項、填寫姓名和聯絡方法、上載違例事項影片或相片原檔、進行保安驗證，之後即可獲編號證明完成舉報，可在30天內翻查舉報進度。交通總部人員會在10天內初步了解舉報內容，或要求舉報人一周內補充資料，再轉交各總區交通調查隊跟進。

千宗未能處理 四成涉違泊

警：法例列違泊須即場票控

交通總部警司黃冰冰表示，上月試行該平台，截至上周三（18日）接到5692宗投訴，認為有一定成效，相信車主會踴躍使用，其中警方分析上個月接到的3509宗投訴，約七成即2460宗，可轉交各總區交通調查隊跟進，當中最多是涉及危駕或不小心駕駛的個案，佔近四成，涉及沒有遵從道路標記及橫過連續雙白線個案則各有近兩成。

至於餘下約三成投訴屬未能處理案件，共1049宗，其中近四成是違例泊車舉報，黃冰冰稱，法例要求警員即場票控違例泊車個案，包括固定在車上或向車主發出，無法事後處理。亦有近四分之一未能處理的個案，是基於提出舉報者未能按時於7天內提交補充資料，但她指即使過了時效，市民仍可重新舉報，又提醒舉報人在有需要時或要出庭作證。

鼓勵互舉報？ 「市民自由選擇」

被問為何只在微信開設電子舉報平台，區永樑稱，警方今年初推出「香港警察」微信官方帳號，而微信設有小程式功能，讓舉報人按警方預設的事項提供資料，節省以往找尋舉報人澄清資料的時間，又指將來如有合適通訊軟件都會考慮增設。他提醒，市民一旦遇到交通意外等緊急情况，仍須致電999或聯絡就近警署。被問及該平台會否間接鼓勵市民互相舉報的風氣，區重申道路安全是每個市民的責任，至於最終是否舉報，市民仍能自由選擇。