稱關注吳靄儀案夏博義離港 杜：不必每事發聲明

本報記者追問對於吳靄儀被捕的個人感受，杜淦堃說每個人都會有情緒，但法律工作者要客觀看待法治議題，「情緒起伏唔分析啦」。

擅長民事案的資深大律師杜淦堃今年1月接替夏博義，他自言是「工作狂」，過去埋首工作。他接受坊間批評他過去少就法治議題發聲，笑言現在「一次過還番晒」。在夏博義決定不連任後、副主席陳政龍建議考慮出選之下，他有感要為公會付出，同業認為他與年輕大律師不算太脫節，故「頂硬上」。

過去少就法治議題發聲

現在「一次過還番晒」

他說，與夏博義處理交接有溝通，並知道他過去一年「過得唔容易」，指夏博義匆忙上任時，沒有太多時間準備。

至於美籍律師Samuel Bickett批評公會不敢批評政府，杜淦堃說公會只是剛好在過去數月的事情上「沒有很大反應地，與政府立場不同」，認為有關指摘對公會不公平。他舉例，公會反駁美國國會議員要求制裁法官及檢控官的聲明，不是為保護政府，而是為法庭發聲，又指大律師也可能擔任外判檢控官，如因此被制裁，非公會樂見。

稱中聯辦歡迎恢復訪京建議

大律師公會過去數年與中央關係陷入低谷，自2018年起不再獲邀訪京。杜淦堃透露，近期與中聯辦有禮節上的官方溝通，但稱「不需要秘密溝通」。他又表示，雙方討論過何時恢復訪京，中聯辦歡迎建議，但因疫情關係暫未知何時可成行。

2014年曾換「黃絲帶」頭像

稱當時黃絲未必掛鈎立場

杜淦堃2015年「升仙」獲得資深大律師資格時，時任公會主席譚允芝曾半開玩笑「翻舊帳」，指杜在2014年9月28日警方放催淚彈後，一度以「黃絲帶」照片為個人社交媒體頭像，但杜又代表其中一名申請禁制令清場的人入稟。杜淦堃說不應該以顏色標籤政見，當時黃絲帶未必與政治立場掛鈎。他形容法律世界沒有顏色，「你問我有什麼顏色，我話黑白灰」，指法律很多時是黑與白的問題。