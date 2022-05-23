稱關注吳靄儀案夏博義離港 杜：不必每事發聲明

【明報專訊】立法會法律界前議員吳靄儀等人本月中因「612人道支援基金」被捕，大律師公會翌日則發聲明譴責有美國眾議員要求制裁法官，但吳靄儀案及公會前主席夏博義3月遭國安警約談後離港，公會均無發聲明。曾說公會會繼續就法治議題發聲的大律師公會主席杜淦堃接受本報訪問時強調，自己絕對關注兩件事，但公會不必就每件事發聲明，而是要考慮做法是否有建設性及會否影響當事人等，「單純話有人被捕，事件好似有啲政治性、又同法治有關，公會做咩唔出聲？咁樣我覺得唔公平，亦唔符合公眾利益，我唔係個個星期開咪，我亦無需要個個星期開咪」。
本報記者追問對於吳靄儀被捕的個人感受，杜淦堃說每個人都會有情緒，但法律工作者要客觀看待法治議題，「情緒起伏唔分析啦」。
擅長民事案的資深大律師杜淦堃今年1月接替夏博義，他自言是「工作狂」，過去埋首工作。他接受坊間批評他過去少就法治議題發聲，笑言現在「一次過還番晒」。在夏博義決定不連任後、副主席陳政龍建議考慮出選之下，他有感要為公會付出，同業認為他與年輕大律師不算太脫節，故「頂硬上」。
過去少就法治議題發聲
現在「一次過還番晒」
他說，與夏博義處理交接有溝通，並知道他過去一年「過得唔容易」，指夏博義匆忙上任時，沒有太多時間準備。
至於美籍律師Samuel Bickett批評公會不敢批評政府，杜淦堃說公會只是剛好在過去數月的事情上「沒有很大反應地，與政府立場不同」，認為有關指摘對公會不公平。他舉例，公會反駁美國國會議員要求制裁法官及檢控官的聲明，不是為保護政府，而是為法庭發聲，又指大律師也可能擔任外判檢控官，如因此被制裁，非公會樂見。
稱中聯辦歡迎恢復訪京建議
大律師公會過去數年與中央關係陷入低谷，自2018年起不再獲邀訪京。杜淦堃透露，近期與中聯辦有禮節上的官方溝通，但稱「不需要秘密溝通」。他又表示，雙方討論過何時恢復訪京，中聯辦歡迎建議，但因疫情關係暫未知何時可成行。
2014年曾換「黃絲帶」頭像
稱當時黃絲未必掛鈎立場
杜淦堃2015年「升仙」獲得資深大律師資格時，時任公會主席譚允芝曾半開玩笑「翻舊帳」，指杜在2014年9月28日警方放催淚彈後，一度以「黃絲帶」照片為個人社交媒體頭像，但杜又代表其中一名申請禁制令清場的人入稟。杜淦堃說不應該以顏色標籤政見，當時黃絲帶未必與政治立場掛鈎。他形容法律世界沒有顏色，「你問我有什麼顏色，我話黑白灰」，指法律很多時是黑與白的問題。