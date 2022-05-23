杜淦堃：同意國安法帶來法治挑戰 大律師會主席指目前毋須討論要否修改放寬

明報記者 余卓祈、林勵

稱國安法下立23條無可厚非

會提意見但「唔需要企街嗌」

大律師公會2003年要求《基本法》23條立法以白紙草案（沒有既定立場，以擬稿形式諮詢）進行，歷年公會亦質疑人大釋法。杜淦堃說，港區國安法下做23條立法無可厚非，會建設性地向特區政府提供意見，但「唔需要企喺街度嗌」。對於人大近年多頒布約束性的決定，他說難以評論做法好或不好，相信中央政府事前也有深思熟慮，最重要看國安法下能否做到公平審訊。

稱應予時間法庭詮釋條文

大律師公會上一任主席夏博義去年初接任，提出修改國安法條文，事後遭內地官媒點名批評。今年1月接任主席的杜淦堃受訪時說，國安法下部分程序有別過去，社會也很關注，需要法庭、法律界及港人一同面對挑戰。他說，終審法院目前只是處理有關保釋門檻，目前不需要討論是否修改或放寬法律，應該給法庭時間處理案件及詮釋條文，「我們要給予法庭少少時間，才下最後的判斷，不必直接跳到結論，但我同意（國安法）對法治帶來挑戰」。

35+案「快點審肯定比較好」

國安法下部分被告被拒保釋，「35+初選案」過半被告更被還押超過一年。被問及長期還押做法是否有損公平，杜淦堃同意快一點審訊肯定比較好，而高院法官杜麗冰早前亦在保釋判辭中「開了聲講」，「我相信是向各方面表明『要快啲喇』」。

大律師公會早在2002年回應《基本法》23條本地立法諮詢時稱，大部分禁止罪行都與本地刑事法律重疊，並要求以白紙草案諮詢。對於國安法下23條是否仍有急切性，杜淦堃說現未知諮詢草案，但認為基本法訂明自行立法，要立法無可厚非。他說，明白公會過去傾向以白紙草案諮詢，但他不會執著諮詢的形式，公會亦會盡力表達意見。

23條公會過去傾向白紙草案

杜：不執著諮詢形式

杜淦堃在2003年因事不在港，他說如果在港可能會參與當年七一大遊行，但認為現作為公會主席，會以建設性方式向特區政府提供意見。

過去甚少受訪的杜淦堃，在訪問中多番提及可以對制度有批評、制度亦可能有缺陷，但仍要令制度變好。他舉例執業以來感受最深的案件，是一名律師被控詐騙，案件原審階段失利，探監時目擊對方由有社會地位的專業人士變成階下囚，「我好shocked（震驚）、好唔開心」，直至3年後終院上訴得直，其時被告已服畢刑期。他說，「最後有公義，但都有代價」，指法律制度有不公平之處，但「係制度令他最終洗脫罪名」。

稱可批評制度但要令制度變好

法律界中不乏律師移民，杜淦堃說不時寄語留下來的徒弟，既已選擇留港，就要努力令制度變好。他強調，公義不是理所當然，相信制度內總有辦法改善問題，「你可能認為我有點『阿Q』，但我是樂觀主義者，現在香港是否需要一點optimism（樂觀）呢？」

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