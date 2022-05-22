再有專家倡撤熔斷 陳肇始憂增爆發風險

近日本港在不少輸入個案驗出Omicron BA.2.12.1、BA.4等新亞系，李錦滔昨在商台《政經星期六》表示，現時的疫苗對變種病毒仍有保護作用，另入境者要在酒店檢疫，不少輸入個案都在檢疫期間發現，且香港應慢慢和世界重新接軌，可研究能否改變甚至取消熔斷機制。

較年輕者豁免疫苗通 內科醫學院長不認同

李錦滔不認同豁免年輕成年人使用疫苗通行證的要求，因無論是60歲以上或以下，打疫苗都可防止重症和死亡，且從公共衛生角度需考慮公平問題，認為沒理由對不同年齡有不同的疫苗通行證要求。

陳肇始昨在now新聞《大鳴大放》表示，衛生防護中心和專家正監察變種病毒情况，暫時未為本港帶來很大威脅。她說，很多人要求政府取消航班熔斷機制，但若某些地方、航班有太多個案輸入香港，會令社區爆發風險提高。

被問第六波 陳：重要是最快速度管控

被問及如何看有專家預測第六波疫情很快會到，陳肇始說：「有一些反彈，或者小型波動，我們覺得是有的，因為我們現在放寬（措施），放寬後會有聚集、多了不戴口罩的活動，這一定會有一定風險，如何令風險可控、用最快速度管控，這是重要的，（政府）自己內部有討論預案，以及如何預防下一波的來臨，無論是外防輸入、內防反彈，以至不同的監察指標，或者做更多測試，更早發現、更早隔離、更早治療。」

陳肇始又說，感受到市民在放寬社交距離措施後很開心，但對於傳染病，人群聚集會帶來風險，呼籲市民盡量縮短不戴口罩的活動時間。

政府早前讓長者預約外展隊上門打針，陳肇始說，已上門為數千人打針，另有數以萬計預約，正在處理。

（新冠疫情）