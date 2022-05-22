醫局專科門診 6‧13起實施疫苗通

涵13類醫療處所 接受核酸陰性證明

13類實施疫苗通行證的醫療處所包括醫管局專科門診診所、學生健康服務中心及健康評估中心、婦女健康中心、美沙酮診所、公務員診所、政府牙科診所及牙齒矯正科診所、地區康健中心及地區康健站等。屆時服務使用者要符合疫苗通安排，即大部分人要打三針，或提供48小時內採樣的核酸檢測陰性證明，而其照顧者一定要用疫苗通行證，不能以檢測代替。

食衛局表示，疫苗通行證不適用於提供緊急或急切服務及診治偶發疾病的醫療處所，包括急症室、醫管局普通科門診診所、醫管局轄下中醫診所暨教研中心、衛生署母嬰健康院、長者健康中心、學童牙科診所等。此外，部分提供必需服務的醫管局醫療處所如洗腎中心、日間化療中心、老人科日間醫院等，已實施同日快速抗原測試安排，亦毋須用疫苗通行證。

社協稱無可厚非 盼彈性執行

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，從公共衛生角度，在醫療處所推行疫苗通行證無可厚非。他說，仍有部分病人因擔心身體而不敢打針，雖可用核酸檢測代替，但部分病人有多個專科要覆診，會有不便，且個別情况下病人或未能在採樣後48小時內收到核酸檢測報告。此外，他認為市民出入地區康健中心等次數會較多，例如參加與疫情有關的講座等，盼醫療機構執行時可彈性處理，例如若部分病人未及取得48小時內核酸檢測報告，或市民要到地區康健中心參加疫苗講座等，可用快速測試代替。

另外，政府昨起開放讓18至59歲、未曾染疫並有較高暴露風險或個人需要者打第四針疫苗，市民可取即日籌打針，5月26日起可網上預約。

（新冠疫情）