染疫夫婦曾訪 食肆稱未接強檢通知

午市近爆滿 食客不擔心感染

上述染疫夫婦離開檢疫酒店後才驗出陽性，其中妻子本月12日病發，二人在14日所採樣本驗出陽性。政府因應二人行蹤，前晚發強制檢測公告，當中部分筲箕灣食肆涉妻子病發或以後日子，包括本月12日早上9時半至10時半到筲箕灣「成記雲吞麵」，同日10時半至11時半到「新釗記冰室」，14日早上6時半至8時半到「新鴻峰餐廳」。

除新釗記冰室正裝修外，其餘兩店昨均有營業，午市幾近爆滿，亦有不少人買外賣。成記雲吞麵職員稱，前晚接獲通知要求上載顧客的疫苗通行證紀錄。新鴻峰餐廳經理江小姐說未接獲當局任何通知或要求，僅從新聞和區議員得知有患者曾到訪，遂安排昨傍晚5時提早關門消毒。她說昨生意沒受影響，全部員工已接種3劑疫苗，不擔心傳播風險。

街坊余先生昨午到新鴻峰用膳，獲職員告知才得悉有患者曾訪。已打3針的他說不擔心被傳染，「都係傷風、咳嚟啫，（我）喺度食咗十幾廿年，唔驚啦」。買外賣的關先生說自己已打兩針，3月曾染疫，當時只感疲倦，沒其他病徵，形容新冠「好似『例行病』，玩咗3年喇，都當佢一般感冒咁處理」，絲毫不擔心再感染。

防護中心：索食客資料 工作進行中

對於有強檢食肆未獲通知，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨於疫情記者會稱，會聯絡資科辦索取相關時段到訪顧客的疫苗通資料，並會通知相關食肆要求消毒、員工遵從強制檢測，有關工作仍在進行。

（新冠疫情）