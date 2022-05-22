發病沒求醫 染變種婦強檢始知中

梁子超指有漏洞 倡檢疫者第7天驗核酸

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，女患者抵港第10日有病徵，沒有求醫。他說，女患者曾下榻的蘭桂坊酒店環境樣本中，3304室（即染疫尼泊爾父子入住房間）廁所抽氣扇樣本呈陽性，同房空氣清新機樣本為不確定，其餘均為陰性。他說患者在房內會排出病毒，加上相關位置較難消毒，上述位置樣本陽性屬正常。

梁子超說，抵港者未必在抵港第5日發病，離開酒店前最後兩日只做快測，或會走漏個案。他認為在疫情高峰期，化驗所未能即日完成檢測，故當時安排檢疫者事先完成核酸檢測，現時疫情放緩，可考慮調整。至於染疫婦病發兩日沒求醫，梁認為部分抵港者只需在酒店檢疫7天，在不影響他們的情况下，離開酒店後應接受7天醫學監測，「做唔做係旅客自己嘅事，但都要提醒佢哋」。

另外，衛生防護中心昨公布，早前的輸入個案中，新增10宗Omicron BA.2.12.1個案，本港累計錄得56宗帶同一病毒株的個案；另增兩宗帶BA.4個案，均在機場發現，本港累計11宗BA.4個案；另有3宗在機場檢測陽性的個案帶BA.2.12，本港累計錄得10宗帶BA.2.12個案。

（新冠疫情）