南區中學同班3染疫 衛署：較緊張 同區海怡一廈圍封 梁子超憂南區自然免疫者較少

本港昨增228宗陽性個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，南區一間中學前日下午呈報兩名中一男生快速測試陽性，二人上周四（19日）病發，當日驗出陰性，最後於5月18日上學；同班另一男生於5月16日病發，同日曾返學，當日上學前快速測試呈陰性，下午始呈陽性。

歐家榮稱，3人的家人沒染疫，估計與社區個案無流行病學關聯；3人沒共膳、班上亦無吹奏樂器、除口罩上體育課等高危活動，惟部分學生稱會除口罩在課室喝水，加上患者病發時間相近，故不能排除個案有關連，形容對情况「比較緊張」。

未達同日10%陽停課門檻

同班者昨今快測 再有個案或停課

他說，同班其餘30名同學至上周五（20日）的檢測均呈陰性，已建議涉事班房消毒，同班學生昨今假期須做快測，若再現個案，或會到場調查並考慮該校是否要停課。

港大同學會書院回覆稱，全校已清潔和消毒，明日會如常上實體課；學校已叮囑學生如快測陽性，須第一時間通知學校，至昨沒增個案。

此外，海怡半島美家閣昨午5時起圍封強檢。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，自1月起南區每1萬人口累計發病率約8.52%，相比灣仔約5.29%及黃大仙的13%，屬「唔高唔低」水平，估計該區「易感人口」較多，區內及校內均有較大機率出現個案。

近日放寬控疫措施，梁子超呼籲從未染疫者應避免「一馬當先衝去高風險場所」，建議市民活動前先留意社區有否群集式爆發，應前往較少人地方，接觸低但未會導致染疫的病毒量，從而慢慢建立免疫力，待社區感染風險減低後才到其他地方。他又提醒從未染疫者，或與長期病患等高危人士同住者，應盡早打針。

南區教界：上學前快測已有第一重保障

南區海灣選區區議員梁進稱不少居民曾染疫，街坊均表示社區有免疫屏障，不擔心區內爆疫。對於上述學校需否停課，他認為有過去兩年多經驗，本港抗疫應對「已經成熟咗」，校內有人染疫的處理應與以往不同。他補充，停課多時已令家長「不是味兒」，再停課或會令他們「崩潰」。南區學校聯會副主席沈明輝稱，相信學童每日上學前做快測已有「第一重保障」，相信有關學校現階段毋須停課。

宏思增4宗 相關課程學生近半中招

另外，上環「宏思」培訓中心群組再有4名學員驗出陽性，其中3人於5月13日曾到上環譚仔三哥，餘下一名53歲男學員只在5月15日晚出席結業禮。宏思爆疫課程涉39名學員，累計19名學生及兩名教職員染疫。歐家榮稱，學員上課前均須做快速測試，最早的個案在5月13日呈陽性後已沒上課，估計有具傳播性的學生曾在傳染期上課，由於學生或在休息室、匯報期間拉低口罩，病毒在課程後期傳播。宏思20個環境樣本中，班房氣喉樣本呈陽性。

明報記者

（新冠疫情）

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