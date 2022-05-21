袁國勇：現為復常黃金機會 錯過「仲弊」

袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港現時防重症的免疫屏障已有八九成人口，形容現時是復常的黃金機會，若讓病毒以低傳播率傳播，會令上呼吸道黏膜保護力更穩固，「其實呢個時候就係放鬆最佳時機，如果𠵱家唔把握呢個時機，由佢過去咗，可能到冬天，當嗰啲人又唔肯打疫苗，又一次嚟過，咁就仲弊」。

袁國勇認為，現時已可取消航班熔斷機制和將入境檢疫期縮減至5日，若Omicron BA.4和BA.5的個案沒有增加，可將檢疫期縮減至3日，甚至若家居環境許可，入境者在家居檢疫亦可行，但前提是最好有95%疫苗接種率（據其撰文，按科學委員會最新建議計算）。至於戴口罩，袁認為在戶外可不戴口罩，例如行山，但在人多擠迫的戶外地方仍應戴口罩，「如果（在）旺角人頭湧湧，唔戴口罩就梗出事」。

指防重症免疫屏障足夠

倡取消熔斷減入境檢疫

袁國勇說，過去兩年多，市民或經常覺得不知何時可復常，「睇唔到隧道裏面個盡頭啲光喺邊度」。他說，過去政府的防疫政策正確，「但把握時間上，例如我一早講話要做多啲測試，佢遲咗；打疫苗時，我話要早啲公布同日有幾多人唔打疫苗都心臟病或中風死，即時、同一日要公布，又係做遲咗。政府有政府困難，有啲嘢點解做遲咗、需要時間等等」。他寄語下屆政府處理疫情時要掌握好時間。

歐家榮：未能預計夏天疫情

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會表示，現時疫情處於平穩水平，社區仍有很多傳播鏈，到夏天時疫情狀態如何、會否有新變異株等，暫時未能預計，現階段仍要繼續保持社交距離措施和其他防疫措施，最少要打3針。他又說，新冠最終一定會成為風土病，現時要爭取時間令市民增加免疫力，當大部分人有免疫力，即使病毒再在社區傳播、流行，重症和死亡風險都會大大減低。

（新冠疫情）