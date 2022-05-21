科委會倡未染疫高風險成人打第四針 許樹昌：非高風險3針夠 第4針可等新疫苗

逾半人已打3針 9.4萬長者已4針

政府上月已開放讓年滿60歲者可打第四針，至昨晚逾9.4萬人已打4針。聯合科學委員會和專家顧問團前日開會，昨發表18至59歲成人打第四針的建議，認為打三針復必泰或科興對預防重症和死亡高度有效，其保護力一般可於數月內維持高水平，而打第四針或能為較年輕的成年人提供短暫額外保護，建議18至59歲的未曾染疫者，若有較高暴露風險，例如醫護、院舍員工、跨境運輸業員工等，或有個人需要者，例如要去海外升學或要符合外遊目的地要求等，經考慮自身風險和益處後可選打第四針，與第三針要相距最少6個月。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，打了三針後，主要防重症和死亡的T細胞反應至少持續6至9個月，打第四針後可再減低重症、入院風險，但不是必須，若覺得擔心也可打第四針。至於非高暴露風險的年輕成年人，他認為三針復必泰或科興都能有效預防住院、重症和死亡，可等新一代疫苗才打第四針。

跨境司機：倘不鬆綁 打4針誘因小

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，絕大部分跨境貨車司機已打三針，每次打針都希望兩地放寬措施，結果反而一直「加辣」，故打第四針誘因不大。他舉例，現香港司機將貨車駛到口岸後，要由內地司機駕駛到接駁站，再換另一內地司機駛到內地站點取貨，以深圳為例，原本香港司機走一轉約有2000元收入，現要花約800元聘內地司機，若打針後可放寬讓香港司機直駛到內地站點，相信會有誘因打第四針。

運房局回覆稱，十分明白跨境貨車司機在兩地持續疫情和防疫措施下的困難，當局會與業界保持溝通，並向內地當局反映業界意見，亦會繼續與內地探討改善陸路跨境運輸的安排，以提升跨境貨車流量和效率，保障供港物資穩定。

公醫協會：自行決定做法合理

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，現時打疫苗的主要目的是預防重症，即使打針後半年抗體水平會下跌，但是否代表防重症的保護力減少，科學上似乎未有共識。他認為現時將第四針預留給較高風險者、其他人可自行決定是否打第四針的做法合理。

社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發稱，大部分院舍員工已打三針，若要打第四針，相信員工亦會理解，因大部分機構都會向員工解釋是工作需要，而非強迫。

（新冠疫情）