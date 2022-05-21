科委會倡未染疫高風險成人打第四針 許樹昌：非高風險3針夠 第4針可等新疫苗

【明報專訊】截至昨晚，本港逾52%人口已打三針新型冠狀病毒疫苗，衛生防護中心轄下聯合科學委員會聯同特首專家顧問團發表最新建議，18至59歲的未曾染疫者，若有較高暴露風險，例如醫護、跨境運輸業員工、要到海外升學者等，可考慮在打第三針6個月後打第四針。有專家表示，若非高暴露風險者，打三針已有效預防住院、重症和死亡，可等下一代疫苗才打第四針。有工會表示，跨境貨車司機每次都響應政府呼籲打針，但針對該行業的措施一直「加辣」，除非可換取放寬，否則打第四針誘因不大。
逾半人已打3針 9.4萬長者已4針
政府上月已開放讓年滿60歲者可打第四針，至昨晚逾9.4萬人已打4針。聯合科學委員會和專家顧問團前日開會，昨發表18至59歲成人打第四針的建議，認為打三針復必泰或科興對預防重症和死亡高度有效，其保護力一般可於數月內維持高水平，而打第四針或能為較年輕的成年人提供短暫額外保護，建議18至59歲的未曾染疫者，若有較高暴露風險，例如醫護、院舍員工、跨境運輸業員工等，或有個人需要者，例如要去海外升學或要符合外遊目的地要求等，經考慮自身風險和益處後可選打第四針，與第三針要相距最少6個月。
新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，打了三針後，主要防重症和死亡的T細胞反應至少持續6至9個月，打第四針後可再減低重症、入院風險，但不是必須，若覺得擔心也可打第四針。至於非高暴露風險的年輕成年人，他認為三針復必泰或科興都能有效預防住院、重症和死亡，可等新一代疫苗才打第四針。
跨境司機：倘不鬆綁 打4針誘因小
貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，絕大部分跨境貨車司機已打三針，每次打針都希望兩地放寬措施，結果反而一直「加辣」，故打第四針誘因不大。他舉例，現香港司機將貨車駛到口岸後，要由內地司機駕駛到接駁站，再換另一內地司機駛到內地站點取貨，以深圳為例，原本香港司機走一轉約有2000元收入，現要花約800元聘內地司機，若打針後可放寬讓香港司機直駛到內地站點，相信會有誘因打第四針。
運房局回覆稱，十分明白跨境貨車司機在兩地持續疫情和防疫措施下的困難，當局會與業界保持溝通，並向內地當局反映業界意見，亦會繼續與內地探討改善陸路跨境運輸的安排，以提升跨境貨車流量和效率，保障供港物資穩定。
公醫協會：自行決定做法合理
公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，現時打疫苗的主要目的是預防重症，即使打針後半年抗體水平會下跌，但是否代表防重症的保護力減少，科學上似乎未有共識。他認為現時將第四針預留給較高風險者、其他人可自行決定是否打第四針的做法合理。
社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發稱，大部分院舍員工已打三針，若要打第四針，相信員工亦會理解，因大部分機構都會向員工解釋是工作需要，而非強迫。