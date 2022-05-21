宏思累計17宗 或除罩飲食傳播

衛生防護中心前日公布5名「宏思」學生染疫，歐家榮昨表示，宏思並非食肆，毋須使用疫苗通行證，部分人曾掃描「安心出行」，中心向宏思索取師生名單，追查下再發現2名教職員及10名學生染疫，累計17宗個案，各人於5月13至20日發病，大部分人在16至19日檢測呈陽性。

宏思：已要求訓練期間不可飲食

歐家榮表示，宏思設休息室，部分人會在休息室除口罩飲水及進食，另有學生在課堂上說話時「拉低少少口罩」，現時爆發主要影響5月11至15日的課程，涉30多名學生，當中15人已染疫。他說其中一名學生5月13日出現病徵，當日上學前快速抗原測試呈陰性，但翌日快測「有一條線朦朦哋」、未有上學，是暫時最早發病的個案，不排除有人在傳染期上學，在課堂上傳播，已在課室及休息室抽取環境樣本檢測。

宏思門外昨貼有「請帶（戴）口罩」的標示，休息室門外則貼上「嚴禁飲食」告示；同層升降機大堂有告示，稱大廈管理部前日（19日）已在該層公共範圍全面消毒。宏思國際有限公司昨回覆稱，每次完成訓練均即消毒，就是次事件已額外消毒。宏思稱，因應疫情，已要求學員於訓練期間必須戴口罩及不可飲食。

上環譚仔三哥環境樣本陰性

至於部分宏思學生曾光顧的上環譚仔三哥，昨沒新增個案，衛防中心已聯絡同場25名食客及15名職員，該處16個環境樣本均呈陰性。另早前爆疫的觀塘「御善私房菜」，日前有2人未接受強制檢測，最終檢測發現其中1人陽性，累計有30宗個案。

昨有26宗輸入個案，其中一名46歲男子5月7日從印度抵港，檢疫期間檢測均呈陰性，抵港第12日在社區檢測中心檢測結果不確定，衛生防護中心再驗呈陽性，其Ct值33、即病毒量低，故懷疑屬復陽個案。

此外，醫管局被問會否為新冠康復者設「長新冠」診所，醫管局總行政經理劉家獻表示，醫生會跟進康復者情况，安排合適治療及覆診，不同部門會按情况提供復康服務，另中醫診所暨教研中心會提供免費中醫門診。

（新冠疫情）