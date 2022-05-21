美國首現 繁殖更快未見更強

暫佔美個案48% 未全球流行

據世衛本月18日發表的《疫情周報》，Omicron BA.2.12.1最先在美國發現，至今已在38個國家出現。報告又指出，美國的BA.2.12.1所佔比例有上升趨勢，暫佔當地個案的48%，而自今年4月起，當地染疫和住院個案有上升趨勢，5月9日起的一周，當地染疫個案按周升33%，入院個案升19%。

據世衛初步分析，對比起Delta、 BA.1和BA.2等變異株，BA.4、BA.5 以及BA.2.12.1的繁殖速度較快，有可能和這些亞系的免疫逃逸等有關，但在全球範圍未算很流行，亦未有足夠證據證明其病毒特性有變，包括其嚴重性等。

外國傳媒引述世衛專家Van Kerkhove表示，BA.2.12.1較BA.2有生存優勢，料有更多BA.2.12.1個案，但其住院率與BA.2未見分別。中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，據美國數據，暫未見BA.2.12.1嚴重性增加，而S蛋白變異主要影響B細胞，該亞系可能減低疫苗預防感染成效，主要預防重症和死亡的T細胞反應不受影響。

（新冠疫情）