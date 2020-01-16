變種病毒患者入社區 9食肆強檢 BA.2.12.1中環檢疫酒店垂直播 袁國勇料不會大爆發

衛生防護中心昨公布本港累計有46宗Omicron BA.2.12.1個案，最新發現11宗有8宗來自美國，土耳其、荷蘭及尼泊爾各涉1宗。當中6宗在機場發現，3宗在檢疫酒店發現，其餘一對夫婦5月3日由美國三藩市抵港，入住蘭桂坊酒店3204室，檢疫期間檢測均呈陰性，至5月10日早上返回筲箕灣譚公廟道獨立屋住所，64歲妻子5月12日開始發燒、咳嗽，夫婦於抵港第12日、即5月14日於社區檢測中心所採樣本被驗出陽性，翌日分別入竹篙灣社區隔離設施及留家隔離。

「蘭桂坊酒店」4人陽性 涉同坐向房間

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，女患者當時Ct值約15（即病毒量高），相信不是復陽，由於個案離開檢疫酒店兩天後已病發，加上當時社區未有相關病毒株個案，估計社區感染的可能較微。

同酒店有另一對由尼泊爾抵港的父子染疫，二人住3304室，即染疫夫婦上層同坐向房間。歐家榮稱，父子於5月7日入住，至10日與上述夫婦同在酒店，父子中一人於夫婦離開酒店當日的快速測試呈陽性；另一人翌日核酸檢測呈陽性。歐補充，4人中有3人病毒基因排序一致。

帶病毒空氣經管道槽入走廊

港大微生物學系講座教授袁國勇昨與衛生防護中心傳染病處主任張竹君、環保署代表等到酒店調查。環保署解釋，酒店所有渠管均由一條管道槽連接，至頂層封頂，煙霧測試發現「煙囪效應」，管道槽內空氣可泄漏。袁國勇補充，後樓梯管道槽現正壓，空氣「好有力咁湧出嚟」，一旦相關樓層有染疫者，帶病毒的空氣會從後樓梯管道槽湧出，當後樓梯防煙門打開，空氣或湧入走廊，再進入房間。他表示，暫評估酒店出現垂直傳播，暫無法定論傳播是「向上還是向下」。

袁又稱，已建議酒店於後樓梯防煙門設空氣清新機，而酒店住客已完成接種疫苗，毋須要求全撤離，衛生防護中心將判斷「邊啲人要捉返嚟再檢疫」。他建議酒店可考慮不出租後樓梯防煙門對出房間。蘭桂坊酒店至截稿前沒回覆。

夫婦離酒店始揭染疫 5日曾到東區11處

染疫夫婦離開酒店後曾到筲箕灣至鰂魚涌11處地方（見表），包括3間麥當勞、2間大家樂，共涉9間食肆。歐家榮表示，由於涉除口罩，暫不能排除社區傳播的可能。袁國勇稱本港現時「防重症屏障」相對穩固，相信個案不會造成大規模爆發，最重要是減低重症或死亡個案，「（出現）小規模爆發就無所謂」。

香港麥當勞回覆查詢時表示，昨得悉有確診者曾到訪餐廳，已關閉相關餐廳消毒，並安排員工檢測及銷毁所有已開封食材。大家樂回覆，兩間分店會徹底消毒，並已提醒分店員工注意衛生，每日快速測試。夫婦行蹤包括筲箕灣海事分處，海事處稱患者並非海事處員工，已安排本周末徹底消毒。

東區筲箕灣區議員梁詠詩表示，不太擔心爆發，因不少街坊曾染疫，並在適應新常態，大家得悉事件後會提高警覺。

明報記者

（新冠疫情）

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