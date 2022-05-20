旅議會約晤日本觀光協會 爭次輪開放納本港

徐王美倫昨早在港台節目《千禧年代》表示，業界最近接到很多客人查詢，惟因香港非日本首輪開放地區，現時向旅議會登記到日本的旅行團不是很多。她說業界盼本港成為下一輪獲開放地區，並已有所準備，正推廣不同行程。據日本外務省資料，對於不在日本接種的疫苗，當局只承認部分接種證明，例如兩針復必泰、Moderna等，或一針強生等都獲承認，但名單不包括科興、國藥等。不過，若第三針或以上打復必泰亦獲承認。她表示會向日本觀光協會反映，盼日本政府承認科興，因有不少港人接種，不希望阻礙他們到日本旅遊。

料小型團團費將較疫前貴10%

她又說，參考日本當局首階段開放的措施，旅行團需按指定行程遊覽，相信第二階段將按同一模式，將配合日本當局的指示或要求。她相信小型旅行團團費升幅較大，因要分擔導遊及交通成本；並指參考業界推廣，團費已較疫前升5%，相信小型旅行團會較一般團費貴10%。

另外，徐王美倫稱本地團反應不錯，旅議會開放登記至今一個月，已有超過500間旅行社登記，初步估計超過400個本地團出發；但本地團利潤低，只可維持導遊、司機有工開，對旅行社生意幫助不大。

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