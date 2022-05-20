失業人數再破20萬 餐飲裝修重災

失業率5.4% 羅致光：疫退將改善

統計處昨日公布，經季節性調整的失業率由今年1月至3月的5.0%，上升至2月至4月的5.4%，增0.4個百分點，並達10個月高位，重回去年4至6月水平；失業人數由18.85萬，增至約20.61萬；同期就業不足率亦由3.1%，升0.7個百分點至3.8%，人數由11.7萬增至14.2萬。

按照行業分析，零售、住宿及膳食行業在2月至4月總失業率升至10%，較1月至3月升1.1個百分點，其中餐飲服務活動業更升1.9個百分點至12.9%，零售業失業率升0.6個百分點至8.3%。建造業總失業率達8.7%，升0.7個百分點，其中樓房裝飾、修葺及保養業失業率高達15.8%，升2.4個百分點。

學者：未與大陸通關 失業率難大降

羅致光表示，本地疫情減退、社交距離措施逐步放寬，加上新一輪消費券計劃，勞工市場在未來數月應有改善。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，今年2月至3月第五波疫情最嚴峻，食肆禁晚市堂食及不少處所關閉，今次失業率上升屬預料之內。他表示，隨政府陸續放寬社交距離措施，有助帶動生意，相信下次公布的失業率微跌至5%。李又認為，若按照政府計劃的復常步伐，預計今年內失業率可跌至4%，但若仍未能與內地大規模通關，料短期內失業率難大幅下跌。

黃家和：餐飲業失業率被高估

餐飲聯業協會會長黃家和表示，社交距離措施在4月和昨起有所放寬，相信2月至4月餐飲業失業率已見頂，下期餐飲業失業率有望回復至8%至9%。他續稱，過去實施晚市禁堂食，不少從業員已轉行或退休，故餐飲業失業率實際上高估，現時有食肆請人困難。

勞聯立法會議員林振昇預計失業率已見頂，但就業市場仍存暗湧，包括因社區隔離設施將停用引致大量合約工面臨失業，促請政府盡快增設臨時職位，紓緩就業不穩。

另外，香港餐飲聯業慈善基金昨發表研究報告，比較2018年至去年第三季餐飲業就業人數，發現疫下業界人手下降，2020年情况最嚴重，當年與2018年比較下跌約15.6%，但同期餐飲機構數目僅下跌約5.15%。香港餐飲聯業協會表示，業界人手下降，食肆營業額亦大幅下滑，政府應投放更多資源支援餐飲業，如成立專屬行業發展基金，支持業界引入創新科技解決人手短缺問題。

（新冠疫情）