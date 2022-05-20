酒吧停業4月重開 酒客：餓咗好耐 業界稱生意勝預期 籲第六波勿再一刀切停業

據第二階段社交距離措施放寬安排，包括晚市堂食可由晚上10時延至午夜12時，每枱上限維持8人；酒吧重開，可營業至凌晨2時，每枱最多4人。記者昨晚分別到中環蘭桂坊、尖沙嘴諾士佛臺及南洋中心一帶酒吧觀察，人流均暢旺。其中尖沙嘴一帶，未及9時已有不少酒吧滿座。

停業減六七成員工 酒吧：現難請人

Ashley與Friday是酒吧常客，昨晚特地提早8時到相熟酒吧用膳。二人均感「餓咗好耐」，相信酒吧氣氛很好，打算留到關門才離開。Ashley認為酒吧營業時間可再延長，稱市民通常晚飯後約10至11時到酒吧，認為只逗留約3小時不足夠。

香港酒吧業協會理事、酒吧「I leisure」負責人陳慶表示，為慶祝復業昨晚特地舉行派對吸引人流，入座率達六成，而周五六預約已滿，認為生意較預期佳。陳說兩年疫情期間，其酒吧人手減六、七成，稱因酒吧常被停業，現難請人，復業人手只達疫前六成。他說第五波疫情期間，其酒吧每月虧損20萬元，相信要待生意重回疫前水平並要有兩三個月的利潤，才可填補第五波累計的虧損。他亦擔心第六波疫情爆發，盼當局勿再「一刀切」要求停業。

派對房料需半年方填補虧損

派對場地昨亦可重開，派對房間「Babe's Art Paradise」老闆Tommy表示，因應人數上限，一間達2700平方呎派對房間原可容納30至50人，現需分兩間房預訂，每間房最多客納8人、即合共16人。他說平日預約只達疫前三分之一，而周五六日預約達疫情前三分之二。他說沒料到第五波停業時間如此長，單計這波已虧損50萬元。

第三階段社交距離措施料6月下旬放寬，可解除所有食肆及表列處所的人數、營業時間限制。惟Tommy憂將爆發第六波，認為第二階段放寬將持續一段時間。他預計若維持現有社交距離措施，預約狀况只與現時相若，要半年才可填補虧損。

竹館生意未及去年 稱需市旺帶動

位於銅鑼灣的「香港蔴雀娛樂公司」中午12時開業，惟只有7至8枱客人。麻將館主席張家寧昨晚稱全日生意較疫前少大半，亦較去年復業差，只佔去年復業約六至七成。張說去年剛復業，客人一度需於門外排隊，形容「今年冇呢支歌仔唱。」

張認為客人去年屬報復式消費，惟今年卻沒本錢如此，他解釋其麻將館的客人以業主、的士司機、飲食或零售業從業員為主，認為疫情期間政府勒令停業令經濟受創，客人經濟上支撐不住。他盼放寬社交距離措施，如延長晚市堂食時間，令經濟改善，連帶麻將館生意才有起色。

此外，昨日戲院內亦容許飲食，入座率亦可達八成半。記者昨晚約7時許到尖沙嘴一間戲院觀察近半小時，戲院有售賣爆谷，惟未見有人光顧。情侶黃先生及楊小姐等待電影開場，他們表示沒有在戲院進食的意欲，但未來或帶飲品進內。楊小姐表示不擔心染疫，認為在外用膳亦有同等風險。

明報記者

（新冠疫情）