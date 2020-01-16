「5‧20」402對新人4年新高 顧問：有趁鬆綁推前婚期

昨起宴會人數上限20增至120

據入境處回覆，402對新人已遞交擬結婚通知書打算今日結婚，當中136對在婚姻登記處註冊，263對由婚姻監禮人主持，另有3對在特許禮拜場所結婚。相較去年「520」有212對新人結婚，今年數字較去年升約90%。翻查資料，去年5月當局仍規定食肆以「疫苗氣泡」方式分「ABCD」4類營運，須接種至少一針新冠疫苗才可進入D類食肆，宴會人數上限最高達100，其餘3類為20；當時本港首針接種率約16%。

至於2020年「520」有146對新人結婚，當時食肆限8人一枱，沒宴會人數上限；而本港出現新冠疫情前的2019年，「520」當日有269對新人結婚。

婚禮顧問歐惠芳接受查詢表示，不少新人顧及長輩意願，冀舉行可供飲食的婚宴，但去年疫苗接種率仍不高，難在疫苗氣泡下辦婚宴，故不少情侶未有於去年註冊。今年「520」結婚數字創近年新高，她分析稱今年有多項利好因素，一是今年520為傳統「宜嫁娶」吉日，不少新人一早預定當日結婚；二是社交距離措施放寬，她知悉有原定今年下半年結婚的新人通知婚姻監禮人改期，盼提早520行禮；亦有新人向她表示，希望趕及第六波疫情爆發、措施再收緊前結婚。

宴會場所：人數突放寬 新人難提早檔期

譽宴集團主席張家豪回應稱，520擺酒需提早一個月預訂，有新人早前見當局沒預告放寬宴會人數，主動押後婚期等下階段放寬，未料本月初當局突然公布放寬措施，新人們未能改早化妝、婚紗等檔期，因此今天未有新人在其公司旗下場地辦婚宴。

張說，未來一兩個月預約舉辦婚宴及宴會客人不多，下月僅20多個公司團體預約，平均只擺5至6圍，未「訂盡」120人的15圍上限，料生意只回復疫前一成，如宴會人數上限可再放寬至240，則有望回復八成。近日接連有食肆爆疫，他稱已要求員工每天上班前做新冠快速測試，較政府要求3天一檢更頻密，盼當局勿再收緊措施。

（新冠疫情）